Niños dibujan su futuro en el centro “Perfecto Labs” de Yamasá

En un rincón de la provincia de Monte Plata, en un pueblo llamado Yamasá, se encuentra “Perfecto Labs”, un laboratorio dedicado a la formación integral de niños y adolescentes en áreas clave del futuro: robótica, inglés, matemática, inteligencia artificial, impresión de diseño en 3D y programación de computadoras.

Esta iniciativa no solo busca enseñar habilidades técnicas avanzadas desde temprana edad, sino también fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico entre sus estudiantes.

Entre todos los robots que han hecho los estudiantes, uno de estos es un detector de plásticos, creado para recoger residuos sólidos de las playas.

Al entrar al lugar lo primero que ves es una mesa con la identificación de los estudiantes, luego en el pasillo de la escuela te encontrarás con fotos de los “perfecticos”.

En una visita de reporteros de Listín Diario, Milka Santana, la creadora de Laboratorio Perfecto Labs, denotaba felicidad al referirse a sus estudiantes y comentó el liderazgo y el himno que tienen decir que “los estudiantes de Perfecto nacieron para resolver problemas del país a través de la tecnología”.

“Para mí es muy importante inculcarle a ellos que no es el gobierno, que no es otra persona, que no son los extranjeros, que los problemas de este país son de ellos para resolverlos”, agregó Santana.

Santana enfrenta desafíos y uno de ellos es la necesidad de transporte adecuado para los niños, porque cuando tiene viajes a otros lugares se le dificulta el traslado de los estudiantes.

Con el objetivo de asegurar un traslado seguro y eficiente, Milka hace un llamado urgente al gobierno local para conseguir un autobús destinado al transporte de los estudiantes.

Esta solicitud subraya la importancia de apoyar iniciativas educativas innovadoras como la suya, que preparan a los jóvenes para los desafíos tecnológicos del futuro.

¿CUáNDO Y CóMO NACE PERFECTO LABS?

El proyecto comenzó en abril de 2020 con 7 niños, en la sala de una casa en el pueblo de Yamasá.

Santana expresó que lleva el nombre de “Perfecto Labs”, en honor a su padre, cuyo nombre era Perfecto.

¿DóNDE QUIERE LLEGAR MILKA SANTANA CON EL PROYECTO?

Milka es una mujer oriunda Yamasá, de la provincia Monte Plata Yamasá, que emigró con sus padres a Estados Unidos cuando tenía 10 años.

Allí estudió finanzas y matemáticas y se destacó en el campo laboral y en el mercado internacional.

Durante ese tiempo que vivió en Estados Unidos, visitó varios países, entre estos Inglaterra y China donde se destacó y adquirió muchos conocimientos.

“Quiero que esta escuela sea reconocida como la mejor de tecnología del país y se expanda a Santo Domingo, Punta Cana, Santiago y diferentes lugares donde esté la necesidad para los niños”, dijo Santana.

En un momento contó a Listín Diario que la inspiración para crear esta escuela viene de su padre. Explicó que vivió fuera de República Dominicana por varios años y tenía en mente regresar, pero fue cuando su padre murió, en abril del 2020, cuando se decide y regresa al país e inicia el proyecto.

Al preguntar a Milka sobre el impacto que tiene Perfecto Labs en Yamasá, con una amplia sonrisa dijo que no puede explicar las veces que los padres hablan del cambio que han tenido los niños luego de su entrada al laboratorio.

“Yo no estaba pensando el inmenso impacto que iba a tener en las vidas de los niños”, agregó.

Según la CEO, padres y madres han notado mejoras significativas en el desempeño académico de sus hijos, así como un aumento en su confianza y habilidades sociales.

También habló sobre el cambio de actitud, conducta y cómo se manejan los estudiantes después de tener dos años en el laboratorio.

En palabras de Milka: En 10 años los problemas de este país van a ser resueltos por los perfecticos (así le apoda a sus estudiantes).

En la escuela, compuesta de 210 estudiantes, en edades de entre 5 y17 años, se escuchaba el murmullo de voces jóvenes practicando inglés. La fundación comprende la importancia de dominar este idioma global. Los estudiantes no solo mejoran sus habilidades lingüísticas, sino que también se preparan para un futuro donde la comunicación internacional es clave en cualquier campo profesional.

Desde temprana edad, los niños de Yamasá se sumergen en el mundo de la robótica. A través de kits de construcción y programas de software adaptados a su nivel, aprenden a diseñar y programar robots que responden a comandos simples y complejos así como también a imprimir en 3D. Este enfoque no solo fortalece su comprensión de la tecnología, sino que también estimula su creatividad y resolución de problemas.

Las clases se imparten de lunes a sábado en un horario de 4:30 a 6:30 de la tarde y tiene un costo de 1000 pesos mensuales. El mismo costo para la inscripción.

La escuela cuenta con un personal de 17 personas que incluye directora, maestras, conserjes y su CEO.

donación

La CEO explicó que el laboratorio cuenta con un grupo de alrededor 60 dominicanos que residen en Estados Unidos y trabajan en compañías como Google, Amazon, Netflix y YouTube que le hacen donaciones o patrocinan un estudiante.

los niños tienen sueños

Leosmery Izaguirre tiene 18 años y entró a la edad de 14, contó a reporteros de este diario que cuando inició le daban solo clase de robótica e inglés.

“Mi mamá me inscribió porque quería estudiar inglés y me dijo te van a dar inglés y robótica, pero concéntrate más en el inglés y cuando llegué me gustó más la robótica. Ahora quiere estudiar Ciberseguridad.

Jeiden David es un niño de 9 años y su sueño es crear un robot que proteja el Medio Ambiente.

“Yo quiero ser una persona que ayude al mundo, ya que a veces hay carteles que dicen “no tire basura” y por eso yo quiero hacer un robot que verifique cada persona que tire basura y lo multe si no recoge su basura”.

Cuando cumpla la mayoría de edad quiere ser programador, profesor de Laboratorio Labs y un ente que proteja el Medio Ambiente.

Leanny Gálvez tiene 10 años y también estudia en Perfecto Labs y la carrera de sus sueños es ser programadora.

Eribert de la Cruz Martínez tiene 11 años y dijo a Listín Diario que quiere ser azafata y programadora.

¿qué significó la ayuda de altice para usted?

La CEO de Perfecto Labs, Milka Santana, destacó el gran impacto que tiene la contribución realizada por la Fundación Altice, y mencionó que se sintió impresionada no solo del internet, sino, también de poner internet de fibra. Lo calificó de buen trabajo y dijo que hasta ahora ha sido una ayuda “tremenda”.

los servicios

Desde el 2021 Fundación Altice brinda servicios de internet a Laboratorio Labs.

La empresa dominicana de Telecomunicaciones Altice a través de su Fundación Altice busca elevar la calidad de vida de comunidades vulnerables del país, a través de un modelo sostenible en desarrollo humano, social y económico que genere gran impacto en la educación, la conversación del medio ambiente y mediante el establecimiento de alianzas gubernamentales, o con instituciones que tengan un fin similar al de la fundación.