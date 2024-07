La presa de Guaigüí lleva 20 años en construcción

En el período 2000-2004 durante el gobierno del presidente Hipólito Mejía, se inició la construcción de la presa de Guaigüi. Sin embargo, tras más de 20 años, los residentes de esta misma comunidad, en La Vega, esperan la terminación de la estructura.

Rafael Nieves, residente en el sector y quien también participó en la fase inicial de la construcción de esta obra, dijo que desde entonces ha pasado por varios proyectos, sin ninguna esperanza de ser concluida.

“En el 2000 comenzamos a trabajar y desde ese tiempo tienen de proyecto en proyecto y que la van hacer y que la van hacer, pero yo no veo que la van hacer. Han pasado varios gobiernos y no han hecho nada, para mí que ya no la van hacer”, expresó Nieves.

Los residentes de esta comunidad explicaron que no cuentan con el suministro de agua, por lo que esperan la conclusión de la presa, para recibir el preciado líquido.

Explicaron que para tener acceso al servicio de agua necesitan comprar camiones cisterna, los cual les cuestan un mínimo de 3 mil pesos, ya que de ese monto los choferes de camiones no suben hasta Guaigüí.

La construcción de la obra era también una fuente de empleo para los comunitarios, quienes manifestaron que luego de su paralización muchos quedaron sin empleo.

En el lugar donde se contruye la presa, se observa un letrero desgastado por el paso de los años, el cual indica la ubicación de la contrucción junto a las oficinas del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y un puesto del Ejército de la República Dominicana, cuyos soldados bloquean e l paso hacia la obra.

La construcción de la presa de Guaigüí representa la solución definitiva a la problemática de suministro de agua en esta ciudad. Además, permitiría que miles de tareas de plantación agrícola y ganadera sean irrigadas y generaría unos 300 megavatios de energía eléctrica, de acuerdo Rafael Salazar, el ingeniero administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID).

Este proyecto tiene como objetivo mejorar la disponibilidad de agua para el riego y el abastecimiento de agua potable para La Vega y otras comunidades, así como la generación de energía renovable mediante el almacenamiento de agua en una presa a construir con fines de aprovechamiento de las aguas del río Camú, en la parte alta de su cuenca.

La obra contaría con dos embalses y el superior se ubicaría en la altiplanicie de la loma El Mogote, entre los ríos Camú y Yamí, mientras que el inferior se ubicará en el cauce del río Camú, el cual estaría conformado por una presa de cierre, destinada a definir su vaso de almacenamiento.

Conforme con el diseño original, la presa de Guaigüí tendría una capacidad de embalse de alrededor de 53 millones de metros cúbicos de agua, para la generación de 300 megavatios de energía limpia, la casa de máquinas estaría compuesta por cuatro turbinas de 75 megavatios cada una y un sistema de rebombeo.

abinader y la presa guaigüí

El pasado 5 de febrero, durante el encuentro con la prensa en LA Semanal, el presidente Luis Abinader, informó que se están trabajando en la presa de Guaigüí. Sin embargo, explicó que el contrato de la obra está en disputa desde hace varios años y actualmente está en proceso de arbitraje internacional y mediación, por lo que están buscando una solución.

Asimismo, dijo que el proyecto pasó del INDRHI a la EGEHID, para la implementación de un nuevo sistema de rebombeo, que pueda generar energía solar. La obra permitiría represar el río Camú en la parte alta, en las comunidades Guaigüí y Camú.