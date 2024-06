Conadis entregó sólo dos ayudas en primer trimestre de 2024

De 123 dispositivos de apoyo a la discapacidad solicitados durante el primer trimestre del año 2024 al Consejo Nacional de la Discapacidad (Conadis), sólo dos fueron entregados.

Según las estadísticas que el propio Conadis tiene publicadas en el portal de libre acceso a la información de su página de Internet, al menos 123 dispositivos de apoyo tales como bastones andadores, muletas, prótesis, sillas de ruedas, entre otros, sólo dos de esas solicitudes fueron entregadas. De acuero a los datos, en enero se solicitaron 3 andadores, 7 bastones blancos, 11 bastones de apoyo, 10 muletas, 10 sillas de ruedas; mientras que en febrero de este año requirieron 2 andadores, 3 bastones blancos, 13 bastones de apoyo, 10 muletas y 15 sillas de ruedas.

Para completar el primer trimestre de 2024, en marzo se solicitaron 3 andadores, 3 bastones blancos, 13 bastones de apoyo, 10 muletas y 10 sillas de ruedas.

Sin embargo, sólo entregaron dos andadores, uno en enero y otro en febrero, de acuerdo al portal de la institución.

Mientras en el primer trimestre de 2023, Conadis entregó 169 dispositivos de apoyo de 256 solicitados.

En el segundo trimestre, entregaron 33 de 194, en el tercer trimestre 16 de 228, y en el cuarto trimestre solo 6 de 160 dispositivos solicitados.

Además, según el portal de transparencia, no han tenido beneficiarios de programas asistenciales, ayudas o becas durante este año, ni en 2023.

Siendo Conadis, la institución responsable de formular y evaluar políticas, garantizar la aplicación de la ley, promover los derechos, eliminar la discriminación, crear planes estratégicos y proyectos, y supervisar la adopción de medidas de discapacidad.

De acuerdo a un levantamiento realizado por periodistas del Listín Diario en Santiago, las instituciones dedicadas al apoyo de personas con discapacidad sólo reciben, a través de Conadis, subvenciones del gobierno y la entrega de certificados de discapacidad.

En el caso del Centro de Capacitación para Ciegos, para la entrega de certificados de capacidad, se llevan a cabo jornadas con grupos de personas, ya que hacerlo individualmente puede tardar hasta un año, supuestamente por la gran cantidad de solicitudes que poseen.

Mientras que a través de las jornadas el proceso se reduce entre 15 días a un mes.

Apoyo

Procesos tardíos

Otras entidades.

El Patronato de Ciegos, también realizan la capacitación para la entrega de las certificaciones y el proceso suele tardar aproximadamente un mes en completarse. Sin embargo, la subvención que reciben no es a través del conadis. La Escuela Nacional de Sordos en Santiago, no recibe subvenciones a través de Conadis y solo puede obtener certificados de discapacidad durante jornadas realizadas en otras instituciones, ya que aún no se han realizado en dicha escuela.