¿Cómo funciona Conadis o Connadie?

El Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) es el organismo rector de todos aquellos asuntos vinculados con discapacidad. Desde el Listín Diario, a propósito de la serie de reportajes publicados con referencia al tema de las personas con discapacidad, como medio nos hemos dado a la tarea de tratar de contactarles, pero la institución ha hecho caso omiso a nuestros requerimientos.

Razón por la cual hemos consultado a distintos miembros de la comunidad con discapacidad que han tenido experiencias con esa institución.

En aras de la objetividad que nos caracteriza, hemos recolectado opiniones de diversa naturaleza, esto con el fin de presentar un panorama general sobre el Conadis y su proceder.

Antes de conocer los diferentes testimonios que se han recolectado, es importante que ustedes comprendan cuál es el papel del Consejo Nacional de Discapacidad en la sociedad:

El Conadis es la entidad responsable de establecer y coordinar las políticas públicas en materia de discapacidad en la República Dominicana.

Esta institución está adscrita a la Presidencia de la República y funciona bajo la vigilancia del Ministro/a de la Presidencia, conforme al Artículo 24 de la Ley Orgánica sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad No. 5-13.

La misión de Conadis es garantizar la igualdad de derechos y eliminar todas las formas de discriminación hacia las personas con discapacidad, ejerciendo una función rectora en la formulación y evaluación de políticas públicas.

Si todas esas son las responsabilidades de ese organismo, ¿por qué en el ámbito de la sociedad no hay más ajustes razonables e inclusión para las personas con discapacidad? Como forma de contestar a esto, nos dimos a la tarea de recolectar opiniones de personas con discapacidad que han tenido experiencias con dicho organismo. A continuación les presentaremos los comentarios que pudimos recabar:

En primera instancia, queremos dejar constancia de que previamente intentamos comunicarnos con el Conadis, esto por medio de nuestra periodista Anlli Mateo, quien visitó el pasado martes la institución. A ella no le permitieron ingresar a la institución, luego de unos minutos de espera, salió una funcionaria de la entidad que le explicó a la periodista Mateo, que ni la directora general, ni la directora técnica estaban en ese lugar. La periodista dejó su contacto para lograr un puente de comunicación con la institución. Pero todavía la periodista Mateo espera respuesta. Las preguntas eleboradas fueron: “¿Cuáles son las principales dificultades que tienen las autoridades municipales y nacionales para crear una ciudad más inclusiva?

¿Qué dificultades enfrentan como entidad para brindarles los beneficios necesarios a personas con discapacidades?

¿Cúales son las metas que tienen para poder lograr la inclusión de las personas con discapacidades?

¿Qué acciones está implementando Conadis para hacer la inclusión?

Una anécdota parecida me sucedió a mí, ya que yo les contacte vía correo electrónico desde el lunes con el fin de investigar la perspectiva del órgano estatal en relación con el reportaje: El teleférico ¿es o no inclusivo? Esto así ya que se trata de la entidad gubernamental rectora en temas sobre “discapacidad”

experiencias

La primera experiencia que descubrimos fue de una joven de la que vamos a omitir su nombre por deseo expreso de ella misma. La joven explicó que necesitaba el certificado de discapacidad, un documento que certifica legalmente que tienes una condición de discapacidad. Este te sirve para aspectos como el expediente laboral o la obtención de la pensión por discapacidad. Nos cuenta que fue a la institución y le indicaron que tenía que esperar seis meses para obtener el certificado. Logró que se lo entregaran dos meses después, pero necesitaba el certificado para esa misma semana porque en su trabajo se lo habían solicitado. La joven en cuestión trabaja en un banco muy importante del país. Resulta que desde Recursos Humanos llamaron a Conadis y tres días después ella estaba yendo a la institución para obtener su certificado de discapacidad.

Esto incluye asegurar que las políticas implementadas promuevan la inclusión plena de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida social, económica y cultural.

La visión de Conadis es ser un referente en la definición y conducción de políticas públicas para garantizar y asegurar los derechos de las personas con discapacidad. La entidad busca ser valorada positivamente y reconocida por la sociedad por su liderazgo y efectividad en promover la inclusión y la equidad.

Nuestro segundo testimonio nos lo regaló la joven Adelaida de Constanza. Ella nos indicó que su experiencia con el Consejo Nacional de Discapacidad fue muy positiva, puesto que de manera satisfactoria pudo obtener su certificado de discapacidad. Nos dijo que escribió vía WhatsApp a la institución y que estos dieron rápida respuesta a su solicitud, la cual le pusieron para dos meses después. Expresó que el día que fue, la persona que firma los certificados se encontraba en la institución y no tuvo que volver a buscar el certificado firmado. Indicó que el certificado de discapacidad no le ha servido mucho, puesto que conseguir un empleo en el área de Constanza para una persona con discapacidad visual es muy difícil y complejo. Pero establece que no tiene nada negativo que decir en cuanto a la institución y el proceso de certificación. Como tercer testimonio, tenemos el de Lucía Santos, quien es psicóloga, sobreviviente de cáncer y madre soltera. Ella dijo que gracias a una jornada de documentación de certificación que hizo la institución a nivel de Santiago, pudo obtener su certificado de discapacidad. Expresó que la falta de una sede de la institución en la ciudad de Santiago es un gran escollo para las personas que viven en el Cibao, quienes tienen que viajar dos o tres veces a Santo Domingo para obtener el documento. La señorita Santos agregó que el Conadis debería estar más presente en las instituciones públicas como las referentes a la mujer o ciertas instancias para mejorar la accesibilidad en relación a los servicios para personas con discapacidad.

Por último, queremos contarles la historia de Orki Feliz, quien, debido a que el Conadis no cuenta directamente con programas que apoyen a las personas con discapacidad ofreciendo, por ejemplo, becas estudiantiles, no ha podido concluir su universidad, faltándole solo once materias para culminarla. Ella estudiaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), una de las universidades más prestigiosas del país.

Al presentarles estas experiencias, esperamos que se traduzca en un llamado de atención para que esta entidad gubernamental, que se encarga de gestionar oportunidades de desarrollo para uno de los colectivos más amplios y diversos en el país, reaccione positivamente. Entender que nuestra meta no es hostigar ni hacer ver que están haciendo mal las cosas, sino lograr un cambio y que haya una verdadera inclusión.