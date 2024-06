Desconocidos penetran a residencial de Santiago

Dos personas con mascarillas puestas penetraron en un vehículo al residencial Las Palmeras, en la urbanización Las Carmelitas, en Santiago.

"Ellos no estaban encapuchados, la niña que estaba en la casa los vio y ellos le dijeron que se quedara tranquila que no le iban a hacer nada, ellos duraron diez minutos dentro de la casa", explicó el propietario, quien pidió no ser identificado.

El hombre explicó que aparentemente los desconocidos entraron por una ventana, sin utilizar violencia. Del lugar sustrajeron una pistola, un reloj de goma y joyas.

Fuentes vinculadas al hecho establecieron a LISTÍN DIARIO que por el hecho se investigan la doméstica de la residencia, quien minutos antes había salido del lugar, supuestamente a resolver una situación personal, y quien presuntamente dejó abiertas las ventanas por donde irrumpieron los desconocidos.

También se investiga a un miembro del personal de seguridad del residencial que permitió el paso del vehículo, sin que este fuera autorizado por ninguno de los propietarios.

Tras el delito, miembros de la Policía Nacional hacían los levantamientos de las cámaras de seguridad y los testimonios para dar con los responsables.

El residencial está ubicado en una de las zonas de clase media de la ciudad, y cuenta con seguridad privada.