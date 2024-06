Empresario y alcalde de La Vega habilitan el badén en el río Camú

El badén sobre el río Camú en la comunidad de Bayacanes fue habilitado esta semana por un empresario de la provincia La Vega, tras recibir la llamada del alcalde Kelvin Cruz, solicitando la obra; sin embargo, una comunicación enviada a Listín Diario por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), asegura que la construcción del aclamado nuevo puente ya fue licitada.

“Tan pronto el alcalde Kelvin Cruz me llamó para hacer esta obra en conjunto con él, esta es una obra de cero pago, aquí no hay pago para este trabajo, soy una persona agradecida de La Vega y tengo que devolverle ese agradecimiento en cosas que yo le pueda servir”, expresó el empresario vegano conocido como Cocó, mientras los equipos pesados echaban la tierra para completar el paso del badén.

El puente está licitado

y adjudicado

Esta acción de parte de Cocó y el cabildo, resulta en una falta de coordinación con la respuesta de las autoridades del MOPC, quienes mediante una carta dirigida al Listín Diario tras la publicación del reportaje “El puente de tablitas sobre el río Camú”, establecieron que la construcción de un nuevo puente ya estaba licitada.

“En lo que respecta a la publicación que hacemos mención, es de rigor poner en su conocimiento que el puente a levantar en ese lugar referido por la publicación en la provincia La Vega, la comunidad afectada lleva más de 20 años reclamando su reparación, habiendo sido escuchada por las actuales autoridades que la incluyeron en la programación de obras a realizar en esa provincia”, cita la misiva.

“Su urgencia aumentó a raíz de los disturbios naturales ocurridos en noviembre del 2023 en el país, por lo que es pertinente informarle que este puente fue licitado mediante el proceso MOPC-MAE-PEEN-2023-0028”, establece el documento.

Asimismo, especifica que la obra no se ha comenzado debido a que aún están en proceso de certificación y pago del avance para iniciar.

“Esta obra se incluyó en el capítulo Construcción y Reconstrucción de Infraestructuras Viales que fueron afectadas por el paso del disturbio tropical número 22 (Etapa I), de noviembre de 2023, con el Contrato 211-24, a favor de Camilo Hurtado Ingenieros Asociados, cuyo inicio no se ha efectuado debido a que aún en proceso de certificación y pago de avance”, puntualiza la carta.

*Comunitarios exigen nuevo puente”

Los comunitarios de Bayacanes, de La Vega y Jarabacoa, que se comunican mediante esta carretera, exigen que se construya un nuevo puente, y no que se le siga echando material al lado colapsado del paso del Badén, ya que cada vez que llueve mucho, el Río Camú crece y se lo lleva.

Esta situación ha afectado a estas comunidades por más de 20 años, sin hasta el momento tener verdadera respuesta puesta en ejecución por parte de las autoridades.

Los residentes de esta comunidad expresaron que el badén que conecta la carretera de Jarabacoa con el municipio, ha presentado problemas desde su construcción, ya que se requería un puente elevado, en lugar de un badén.

Hasta hace cuatro días, la gente cruzaba mediante una escalera o puente de tablitas, que cuatro jóvenes realizaron para facilitar el paso a los comunitarios por la carretera que conecta al municipio de La Vega con Jarabacoa.

Colapso del puente

Las intensas precipitaciones que incidieron en La Vega durante el pasado mes de abril, incrementaron el cauce del río Camú, derribando nueva vez el puente o baden en la comunidad de Bayacanes, que comunica a los moradores con el centro de la ciudad.

El 24 de abril de este año, el baden, que colapsó y se rompió en dos partes, dejó a Bayacanes sin conexión con los sectores Monte Grande, El Hatico, La Primavera y el centro de La Vega. Sin embargo, esta no es la primera vez que sucede, pues el día anterior, las autoridades se encontraban reparando el baden ya que la semana anterior a esta, había sucedido lo mismo.

*Otras veces*

El pasado 4 de octubre del 2022, la crecida del río Camú provocó la destrucción del puente en Bayacanes, dejando a varias comunidades aisladas.

La misma situación se vivió en marzo de 2020 y, según los comunitarios, se repitió en dos veces en el mes de abril.

