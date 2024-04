Un hombre intenta matar a su madre en sector de Jarabacoa

“Yo quiero que se lo lleven preso y no quiero que me lo suelten más nunca en la vida”, esta fue la reacción de Ángela Ortiz al momento en el que las autoridades apresaron ayer a su hijo.

Ortiz es residente en el sector La Posa, en Jarabacoa, y en la mañana de este lunes ella y sus vecinos vivieron un infierno cuando un hijo suyo, sólo identificado como El Cojo, la encerró en su casa, mientras manipulaba un tanque de gas y amenazaba con matarla e intentar incediar la vivienda.

“Yo estoy en un peligro, él lo que quiere es matarme a mí, me desbarata todo, trates de cocina, todo me desbarata. Quiere que yo le dé cuarto a la mala sin yo tener”, explicó Ortiz.

El hombre, quien supuestamente estaba bajo el efecto de sustancias controladas, luego de cometer el hecho intentó escapar por la parte trasera de la casa, cayendo al río Yaque del Norte, donde posteriormente fue apresado por las autoridades.

“Él no ha vivido conmigo porque yo no lo he dejado, ha intentado abusar de mí. Yo he vivido en casa donde el se ha volado hasta las paredes para llegar a mi habitación”, aseguró la mujer sobre las intenciones de su hijo. Ortiz explicó a los agentes policiales que actualmente vive una situación de violencia constante que pone en peligro no sólo su vida, sino la de otros familiares que la visiten, incluso una hija suya no puede visitarla por temor a ser agredida.

El hombre actualmente permanece privado de libertad y será presentado en las próximas horas al ministerio público para los fines de lugar.