Tres infantes internos con quemaduras por flama y al caerles líquidos calientes en sus cuerpos

Estables se encuentran los tres menores de edad ingresados desde el inicio del asueto hasta este sábado santo en la unidad de quemados Dra. Thelma Rosario del Hospital Infantil Doctor Arturo Grullón por recibir quemaduras en hechos separados.

Los pacientes tienen entre tres meses de edad y cinco años de edad y han sufrido quemaduras por escaldaduras, uno de ellos con habichuelas con dulce y otro con sopa. El tercero fue por flama, según a la información suministrada por el doctor Juan Alexis García, director de la Unidad de Quemados.

La quemadura por flama la sufrió un bebé de tres meses que tiene el 1% de su superficie corporal quemada. Este niño salió afectado en un fuego que se produjo pasada las 8:00 de la mañana en el sector Los Salados, al parecer por una flama, dónde resultaron afectados además del menor, sus padres y una hermana.

Mientras el segundo es un niño de cinco años que resultó con quemaduras de primer y segundo nivel en 20% de su cuerpo al tropezarse y posteriormente caerle una olla con habichuelas calientes en el Distrito Municipal de Arroyo al Medio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.

La Procuradora de Niños, Niñas y Adolescentes de Nagua, Yesenia Torres, llamó a los padres o tutores a tener más cuidado con los niños, ya que en la región son cinco los quemados por la misma causa, aunque sólo este debió ser trasladado a una Unidad de Tercer Nivel

La última es una niña también de cinco años que presenta quemaduras por una sopa de segundo grado superficial en 15 % de su cuerpo.

De acuerdo a su evolución, la condición de salud continúa siendo estable dentro de su cuadro clínico.

¿Qué hacer ante quemaduras en el hogar?

Las quemaduras por escaldaduras con líquidos calientes representan un 27% de los casos, de acuerdo a la Unidad de Quemados La Unidad de Quemados Pearl F. Ort, en Santo Domingo.

La doctora Mercedes Vargas, cirujana general que trabaja con pacientes quemados, explicó que en situaciones como estas, en una rápida actuación se debe quitar la ropa al afectado o acostarlo al piso y tratar de apagarle fuego, no echarle alcohol, ni huevos, ni cerveza, solo agua en abundancia.

Inmediatamente, la persona afectada debe trasladarse al centro de salud más cercano, pues lo más importante en las primeras horas para un paciente quemado es la rehidratación hídrica. Ya luego de que se estabilice, se refiere a un centro de quemados, según explicó Vargas.

De acuerdo a la doctora, en caso de que el paciente fuera quemado con electricidad, se debe cubrir con una sábana limpia y llevarla a un centro de la comunidad para canalizar el paciente.

La médico recalcó la importancia de dirigirse a un centro de salud y no auto tratarse la quemadura.

“Las quemaduras son lesiones muy traicioneras, deben de asistir al centro más cercano de su comunidad o a un centro privado, donde se le dé la atención, no importa la extensión ni el por ciento, no deben tratarse las quemaduras solas, ni con mentol, ni kétchup, ni sábila, ni pasta dental, no se le debe echar nada más que agua y llevarla a un centro más cercano”, puntualizó Vargas.