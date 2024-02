Hombre que subió a la estatua de Luperón en el Monumento de Santiago dice estaba borracho

La Policía Nacional atrapó a un hombre que fue visto ingiriendo bebidas alcohólicas arriba de la estatua del prócer Gregorio Luperón, en el área del monumento en la ciudad de Santiago durante la celebración del primer domingo de carnaval.

El general Ramón Azcona Reyes, director del comando Cibao Central de la Policía Nacional, informó que se encuentra bajo investigación por el ultraje a la estatua al prócer Luperón. La persona es Yeudi Santos, residente en el sector Pekín en Santiago.

Yeudi Santos, al ser consultado, dijo que cometió la acción debido a que estaba bajo los efectos del alcohol y al mismo tiempo pidió perdón, por las acciones cometidas.

"Cualquiera puede cometer un error, yo me subí porque estaba tomando somos humanos y cualquiera comete un error yo no le hice nada malo a nadie ni le falté el respeto a nadie, sostuvo Yeudi en un videoclip al tiempo que dijo que "si tengo que hacer cualquier cosa que me pongan hacer yo lo hago".

En la imagen se observa sacar una botella de ron y vociferar mientras asiste a las presentaciones artísticas en las tarimas que han instalado tanto la alcaldía de Santiago de los Caballeros como el gobierno central.