Wazar Gómez denuncia que fue víctima de torturas y vejámenes en cuartel de Ocoa

Golpes, amenazas, insultos verbales y un atropello a sus derechos, fue lo que asegura haber vivido el doctor Wazar Gómez, tras su detención por la policía el pasado viernes cuando protestaba, pacíficamente, en vías públicas de Ocoa, levantando una pancarta con una pregunta sobre salud al presidente Luis Abinader.

En una conversación con periodistas de Listín Diario, Gómez, que se describió como un activista social y ambiental, explicó en detalles lo acontencido.

Graduado de medicina del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) desde hace 40 años, Gómez, siendo muy joven, se trasladó a Estados Unidos, donde se especializó en Medicina del Sueño y Neuropsiquiatría.

Estando en suelo estadounidense, trabajó en varios hospitales. En el Departamento de Defensa fue miembro de la unidad anti pandémica, en el estado de Florida.

En 2007 regresó al país, donde compró fincas y se dedicó a la agricultura. Actualmente tiene un consultorio en el Centro Dominicano de Podología.

Al explicar las causas de su caminata, con un cartel en alto a manos, Gómez indicó que una de sus preocupaciones son las cifras de pacientes de cáncer en San José de Ocoa.

“Llama la atención que San José de Ocoa es una provincia de unos 70,000 habitantes y tiene un promedio de afección de cáncer es 1 por cien mil, lo que significa que debería tener un paciente de cáncer por año, pero con menos de 70,000 personas tiene 10 a 15 pacientes de cáncer al año”, expresó.

También, mostró su preocupación por los pacientes psiquiátricos debido a que en el Hospital de San José de Ocoa no cuentan con un pabellón de especialistas en esa área.

“Eso es una barbaridad, cuando tienes una incidencia tan alta de pacientes psiquiátricos y no tienes un pabellón donde poner atención a las emergencias psiquiátricas que se presenten en la provincia”, dijo.

Buscando una respuesta o solucionar esos problemas, decidió levantar un cartel con en llamado al jefe del Estado y salir a las calles del municipio. Sin embargo, fue sorprendido por policias que, sin mediar palabras, lo introdujeron a la fuerza en un vehículo.

“Como si fueran perros, se me abalanzaron, me tumbaron y me secuestraron sin yo saber para donde iba o qué va a ser de mí”, así describió el suceso.

Gómez narró que durante el trayecto hacia el destacamento policial, ningún agente se identificó o le dirigió la palabra. Al llegar al destacamento, según sus palabras, fue recibido por una coronel, quien tampoco se identificó y solo procedió a insultarlo con improperios.

El activista aseguró que la única pregunta que la dama le hizo fue acerca de su nombre, no obstante lo que supondría sería un interrogatorio se volvió una agresión verbal hacia el ciudadano. “Ladrón, abusador, bandolero”, fueron algunas de las palabras que según Gómez, le enunció la coronel no identificada.

Al preguntar las razones de su arresto y pedir una explicación de la situación, la respuesta que dice haber recibido fue un “te vamos a poner en orden”.

Tras esto, fue trasladado a una habitación donde le pidieron posar para hacerle una fotografía, acción a la que Gómez se negó. Pero, dijo que al negarse la coronel ordenó a seis hombres sostener su rostro para poder retratarlo, quienes lo estrangulaban para que no pudiese respirar.

Posteriormente, fue llevado a una celda donde se encontraban unos 10 hombres.

“Ciérrenlo allá atrás con los presos y díganle que me lo arreglen”, detalló el especialista el decir de la oficial.

Aseguró que le obligaron a entrar a la celda descalzo y esposado, allí fue golpeado violentamente por los reclusos por unos cuatro minutos, quienes le desprendieron el pantalón que llevaba puesto.

Después de haber sido golpeado, un policía le cedió la llave a un recluso para que le quitaran las esposas. Horas después, tras presentar fuertes dolores en el cuerpo y sentir que perdía la respiración fue trasladado al hospital.

Desmintió que su liberación fue por una “inspección corporal”, porque a pesar de que el fiscal Juan Ysisdro Minyetti pidió su libertad cuando estaba en el área médica, no fue liberado por la coronel, sino la mañana del sábado.

acudirá a la justicia

“Da mucha pena que una persona no pueda expresarse libremente, tranquilamente sin ser molestado, torturado y tratado como un criminal”, apuntó.

Afirmó que busca actuar ante la justicia, para conocer el nombre de la coronel, a quien responsabilizó de todo lo que pasó, y “proceder contra ella”, ya que sus derechos constitucionales fueron violados.

orden del presidente

Respecto al comunicado del vocero de la presidencia, Homero Figueroa donde informó que el presidente Abinader había ordenado la liberación de Gómez, el galeno aseguró desconocer que su puesta en libertad fuera por ese motivo.

“Me llama mucho la atención que habiendo un país de democracia, de separación de poderes, el presidente de la Republica dé una orden de libertad. En un país que se respete la constitución el presidente no debe dar ni orden de arresto ni orden de liberación”, expresó.

Dijo que aun deba agradecer al mandatario, lo correcto debió ser que ordenara una investigación para determinar las razones de su apresamiento o si estaba siendo acusado de algo.

“No le creo al presidente de la Republica su intención de subsanar lo acontecido a menos que no dé un ejemplo, indagando dónde está esa coronel y haciéndola pagar por eso públicamente”, concluyó Gómez.