Durante misa en honor a Duarte sacerdote de Neiba llama mantener la paz en campaña electoral

El sacerdote de la Parroquia San Bartolomé del municipio de Neiba, provincia Bahoruco, Yovanny Antonio Aquino Beras, llamó a la clase política a mantener la paz social y el respeto durante la campaña electoral con miras a las elecciones de febrero y mayo.

“Que esta competencia sea en el marco del respeto, la paz, en el marco de respetar la diversidad, de respetar al otro, que la familia no se divida en estos comicios que vamos a realizar”, dijo el prelado católico.

Aquino Beras indicó que en su familia hay diversidad en la preferencia política, pero que se compite en paz y en tranquilidad.

“Eso es lo que queremos, que las familias de Neiba y todo el país transcurran en paz, que no haya pleitos, que no han odio hacia las otras personas, que no creemos enemistades con los vecinos, con los amigos”, expresó.

Durante la homilía por el natalicio de Juan Pablo Duarte, el religioso, además, escuchó impresiones sobre el fundador de la patria de parte de varios estudiantes del Colegio Fe y Alegría que acudieron a la iglesia.

CANDIDATOS DE PRM Y PLD ASUMEN LLAMADO

Los aspirantes a convertirse en nuevos alcaldes de Neiba por los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y de la Liberación Dominicana (PLD) y aliados, respectivamente, Yadel Subervi (Potioco) y José Darío Cepeda Medina, asumieron el llamado del sacerdote católico.

Potioco, dijo los candidatos que participan en este proceso son todos hermanos y que se manejan con respeto y consideración por lo que no debe haber preocupación por actos que pudieran empañar la campaña electoral.

“La Iglesia Católica como las demás religiones pueden estar seguras que de nuestra parte va a ver ese respeto, esa consideración y armonía con los demás candidatos que están compitiendo en ese proceso electoral”, dijo Subervi.

De su lado, el alcalde y aspirante a la misma posición, Cepeda Medina, valoró el llamado de Aquino Beras, pero, dijo que en los procesos hay que estar preparado para aceptar la voluntad de la sociedad.

“Realmente no hay necesidad de que en nuestro pueblo donde nos conocemos todos. Los que no somos familias somos amigos que haya alguna situación de violencia ni irrespeto a la voluntad popular”, dijo el ejecutivo municipal.

CELEBRACION DÍA DE DUARTE

Con la presencia de autoridades, militares, policías, estudiantes, maestros y personalidades, la gobernadora Juana Cristina Mateo, encabezó los actos de conmemoración del 211 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, en este municipio cabecera.

La celebración comenzó a las 8 de la mañana con el canto del Himno Nacional y el izamiento de la bandera en la gobernación provincial, de donde partieron en marcha y con la banda de música a la misa oficiada por el Sacerdote Yovanny Antonio Aquino Beras, en la Iglesia San Bartolomé.

La celebración culminó con las palabras de la representante del Poder Ejecutivo, la cual agradeció la presencia de policías, militares, autoridades y las personalidades que asistieron a los actos en honor al dominicano más grande de la historia.

“Juan Pablo Duarte, supo construir un proyecto de nación que es la razón de ser de todos nosotros en este país. El honor a este idealista debe permanecer por siempre. Un hombre que pensó en que debía existir el Estado dominicano”, dijo Juana Mateo.