Candidato sugiere llevar foro a Santiago

Demóstenes Martínez, candidato a senador de la Fuerza del Pueblo por la provincia de Santiago, pleanteó que el Foro sobre Movilidad Urbana propuesto por LISTÍN DIARIO y celebrado el dia de ayer, sea realizado en una segunda fase en la Cuidad Corazón.

“Quisiera seguir insistiendo en el tema del tránsito en Santiago y quiero aprovechar este espacio para pedirle al director Miguel Franjul que esta iniciativa que ha salido del periódico Listín Diario, de hacer este foro en Santo Domingo, podamos replicarlo en una provincia tan grande como Santiago”, expresó Martínez en una entrevista con periodistas de este medio.

Sustentó su propuesta bajo el argumento de que Santiago es la capital del Cibao, pero esto no es solo de nombre, porque las cuatro provincias de la Línea Noroeste hacen vida en Santiago, Puerto Plata, La Vega y Espaillat, San Francisco de Macorís hacen vida aquí.

Destacó que aunque en la Ciudad Corazón vive un millón de personas, diariamente pudieran estar penetrando una cantidad similar y eso provoca congestión en el tránsito y produce un caos en la provincia.

Martínez fue regidor en dos ocasiones y diputado en tres períodos, aunque ganó 4 elecciones a la diputación, además ha presentado casi 100 proyectos de ley durante su larga data de ejercicio político en la Cámara de Diputados.

Entre las fortalezas que dice tener le garantizan ventaja sobre sus contrincantes en estos próximos comicios, Martínez cuentó que han visto que ha sido bastante beneficioso trabajar con tiempo, por lo que ya tienen unos nueve meses en las calles haciendo contactos, visitas día a día, reuniéndose con las comunidades y organizaciones e instituciones.

“No hay un barrio de Santiago que no hayamos visitado varias veces, que no le hayamos dado la mano a su gente, que no hayamos palpado el sentir, el sufrimiento de estas comunidades”, estableció.

Aseguró que esta cercanía con la gente les permite estar mucho más adelantados, que “cualquier candidato que salga ahora y que no conozca Santiago”.

Habló de la importancia de conversar con las comunidades y escucharlas para poder responder a sus verdaderas necesidades.

De acuerdo al comunicador y abogado, aquí coinciden en que “hemos tenido una gestión distante de la ciudadanía, una gestión que esté cerca de Santiago solo cuando viene el presidente de la República a dar un primer picazo o cuando viene a cortar una cinta, pero no hay una agenda propia de la senaduría”.