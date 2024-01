Policía captura hombre que le propinó brutal golpiza a su pareja

Miembros de la Policía Nacional apresaron la madrugada de este sábado al hombre que le dio una brutal golpiza a su pareja, quien se mantiene postrada en una cama.

El agresor permaneció por varias semanas prófugo y fue apresado por miembros de la Policía de Santiago, luego de que los agentes realizaron varios allanamientos en comunidades de La Vega, lugar donde fue capturado.

Los familiares de Yuberky Martínez Acevedo, de 30 años, agradecieron el empeño del general Ramón Samuel Azcona Reyes, director Regional del Comando Cibao Central, por el apresamiento de Máximo Peralta Batista, de 52 años, acusado de de propinarle los golpes a su pariente.

El verdugo que golpeó Martínez Acevedo huyó y se encontraba prófugo dos semanas después de haber cometido el hecho.

Peralta Batista fue conducido a la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, de Santiago, donde se procederá a su sometimiento.

Emma Acebedo, la madre de la víctima, dijo que luego de la captura del imputado, ahora su hija tendrá la tranquilidad de que por el momento no será golpeada.

Dijo que la salud de su hija no está bien, ya que los golpes en la cara y otras partes de su cuerpo no le permite alimentarse bien. “Mi hija, luego de ser golpeada por ese salvaje, no puede levantarse, la tenemos acostada”, indicó la madre de la mujer agredida.

El general Ascona Reyes dijo que Peralta Batista fue apresado la madrugada de este sábado en La Vega, y será procesado para luego ser sometido a la justicia.

Manuel Colón, padrastro de Martínez Acevedo, dijo no entender cómo un hombre que había estado preso por haberle propinado varias estocadas a una mujer, salga tan rápido y con tanta facilidad de la cárcel.

Colón espera que el responsable de haber golpeado a su pariente sea condenado de una manera ejemplar.

La agresión a la mujer ocurrió el pasado 24 de diciembre cuando la víctima ayudaba a su abuela a preparar la cena de Nochebuena. La mujer tenía solo tres meses conviviendo con su agresor en el sector Los Prados de Pekín, al suroeste de Santiago, lugar donde ocurrió el incidente.

Otro caso

Los familiares de un hombre asesinado durante las festividades de año nuevo demandan justicia y castigo para los responsables.

Javier Luciano, conocido como “El Lápiz”, fue herido de varios disparos que le causaron la muerte, en el sector Barrio Nuevo, La herradura en Santiago.

Luciano, quien se encontraba compartiendo con sus familiares durante la celebración de año nuevo, fue sorprendido por dos individuos que le propinaron varios disparos.

El hombre de 32 años tenía deseos de superación, culminó sus estudios en Prepara y se desempeñaba como taxista en la plataforma Uber.

Por la muerte de Luciano se entregó uno de los presuntos autores, identificando como Joan Rosario Martínez “mañeco”, de 25 años.

Mientras miembros de la Policía Nacional apresaron al otro presunto implicado en la muerte del joven. El apodado “El Capi”, fue detenido en Sosúa, mientras se encontraba realizando actos delictivos.

Los parientes de la víctima piden que el caso sea investigado y que se le aplique todo el peso de la ley a los acusados.

"Pedimos que se haga justicia y que las autoridades investiguen a fondo, que la muerte de mi hermano no quede impune”, externó Johny Luciano, hermano de la víctima.