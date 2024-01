Campesinos “no irán” a inauguración de muro en la presa Monte Grande

Por considerar que el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, incumple compromisos sociales y económicos con los residentes en comunidades desplazadas para dar paso a la construcción del Proyecto Múltiple Presa de Monte Grande, los campesinos de la zona anunciaron que “no asistirán” a la inauguración del muro.

Durante un encuentro con diversos sectores en la ciudad de Barahona, el primer mandatario anunció que en este mes de enero sería inaugurada Monte Grande, pero los agricultores aseguran que su presencia allí no tiene sentido debido a que con ellos no se ha cumplido y en este momento no tienen los terrenos prometidos para sobrevivir, las viviendas que les entregaron tienen vicios de construcción y las obras sociales que se contemplaron, como canchas, escuelas, parques, centros comunitarios aún no concluyen.

También afirman que el proyecto Monte Grande, como conjunto carece de los aditamentos para distribuir el agua hasta los predios improductivos de la zona, los que van a generar electricidad y llevar el agua hasta el acueducto regional.

La decisión de no acudir a la anunciada inauguración del muro de la presa la tomó el comité de las comunidades afectadas por la construcción del proyecto y alegan que lo harán por el “incumplimiento” del gobierno a los compromisos con las comunidades.

Advierten, además, que no aceptarán los títulos provisionales del asentamiento o proyecto económico para las familias afectadas porque aseguran se encuentra “en el aire”, sin ninguna definición real, sin terrenos ni garantía para recibirlos.

Acusan al gobierno de haberlos dejado, hasta ahora como “perico en la estaca”.

Recuerdan que las autoridades suscribieron un acuerdo en el año 2021 con las familias afectadas para dar paso a Monte Grande, pero ninguno de los puntos concertados se ha cumplido y por eso hoy se sienten engañadas por quienes dirigen el Estado dominicano.

Otras voces

Además de los campesinos asentados en la periferia de Monte Grande, también se han pronunciado en contra de la inauguración del muro de la obra el senador José del Castillo Saviñón, la Coalición Enriquillo, la Articulación Nacional Campesina y dirigentes de jujntmas de vecinos de la región, porque a sui juicio del complejo hídrico llamado “el metro del suroeste” no está ni cerca de concluirse.

El liderazgo regional insiste en que el Proyecto Múltiple Presa de Monte Grande no es una parte, sino un todo para poder funcionar, cumplir los objetivos y dar los resultados esperados, que no es posible lograrlo con el muro del embalse que pretende entregar este mes el gobierno que encabeza Luis Abinader.

En ese sentido, en un comunicado de prensa, dicen que lo que se piensa inaugurar ahora en enero del 2024 es el muro de la presa), “pero lo cierto es que a la obra le falta mucho” para que esté en condiciones de operar como un conjunto integral y el proyecto cumplir con el objetivo.

Además, aseguran que el actual gobierno “ni siquiera” tiene presupuestados los recursos para terminar los canales y otras obras complementarias, por eso no se entienden la premura por inaugurar una obra que tiene 14 años y aún no posee lo principal para beneficiar a la región como está previsto.