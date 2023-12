Evaluación médica concluye señora de 75 años no fue violada por su hijo

“No se encontraron datos patológicos con relación al acto”, cita el diagnóstico emitido por el médico de turno en la emergencia del Hospital Provincial Doctor Toribio Bencosme, sobre la evaluación a la señora de 75 años, quien se presumía había sido abusada sexualmente por su hijo, quien luego murió tras recibir una golpiza.

El documento fue escrito a mano sobre una hoja timbrada por el Seguro Nacional de Salud y el centro de salud en fecha 25 de diciembre de este año, y entregado a los familiares por un médico de emergencias, en cuya firma solo fue posible identificar el nombre de Noé, y a quien el fiscal de turno acompañó durante el chequeo.

Darío Antonio González, de 53 años, fue sorprendido por su hermana cuando supuestamente abusaba sexualmente de su madre. Inmediatamente fue apresado y entregado a la policía. En ese lapso, recibió una golpiza y fue penetrado con un palo, lo que le provocó graves heridas internas que detonaron en un paro cardíaco cuando se encontraba hospitalizado, donde finalmente falleció.

El hallazgo

Ynés González, hija de la señora de 75 años y hermana de Darío, fue quien encontró la escena que la hizo sospechar de que se trataba de un abuso sexual.

Cuenta que fue a su casa materna, donde se encontraba su hermano en estado de ebriedad, lo acostó y encendió el abanico y luego le preguntó a su mamá que quería para cenar y salió a prepararlo.

Al retornar a la casa, explica que todo estaba apagado y pensó que se había ido la luz, por lo que procedió a encender la linterna del celular para buscar el interruptor y se encuentra con su hermano encima de su madre.

“Yo me quedé sorprendida. Le digo, dime ¿que tú haces? ¿qué es esto? y él me dijo ¿qué está pasando? Yo no encontré qué hacer y llamé al exesposo mío, y él se lo llevó esposado y lo entregó a la policía”, cuenta Ynés.

La hija de la señora narra que al momento de hallar a su hermano encima de su mamá, este tenía la ropa interior hasta la mitad de su parte íntima, pero que al parecer no la llegó a penetrar.