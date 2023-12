Estudiantes sólo juegan dominó y almuerzan por falta de maestros

Padres, madres y tutores de estudiantes de escuelas en varias localidades de la provincia Monte Cristi paralizaron la docencia en protesta por la falta de nuevos maestros, ya que sus hijos sólo van a jugar y a almorzar a los centros educativos.

“Hay niños que vienen a jugar dominó y simplemente a comerse la comida, yo espero que esto se resuelva, de lo contrario los padres con los estudiantes iremos a la vía pública hacer un paro”, dijo Luis Alcántara, en medio de una protesta frente al liceo Salomé Olivo González, en Santa María.

Mientras que Leclerc Franco lamentó que ha tomado préstamo para comprar útiles escolares, pero se sorprendió cuando fue al centro educativo donde estudia su hijo y ver a los estudiantes jugando dominó y divirtiéndose en la cancha en vez de estar tomando clases.

Gabriela Trinidad del Villar, presidenta de la Asociaciones de Padres, Madres y Amigos de la Escuela APMAE del liceo Salomé Olivo González, denunció que en centros educativos de las localidades de Manzanillo, Copey, Gozuela, Carnero y Santa María la docencia está paralizada.

“Si a partir del lunes no nos mandan a los maestros, entonces los pocos profesores y conserjes no van a entrar a las escuelas y liceos porque pondremos candados”, dijo Gabriela del Villar.

Licelot Capellán, presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) filial Pepillo Salcedo, llamó a María González, directora del Distrito Educativo 13-01 de Monte Cristi y al ministro de Educación a que resuelvan la situación de manera urgente, debido a que llevan mucho tiempo esperando la asignación de nuevos profesores.

faltan maestros

“Nuestros hijos no están recibiendo el pan de la enseñanza, no es justo que desde que se iniciaron las clases al día de hoy, no han mandado a los maestros que habían prometido las autoridades”, dijo Mónica Cruz, preocupada por la educación de su hijo.

Durante declaraciones a Listín Diario, Grabiela Trinidad, velando por la enseñanza de su hijo denunció que de vez en cuando visita el centro educativo Salomé Olivo González, dónde los niños se quedan afuera jugando dominó y cómo no envía al niño a jugar dominó, sino a tomar docencia, espera que la situación se resuelva.

Al día de hoy, los protestantes no han recibido respuestas de las autoridades, por lo cual se mantienen en posición de lucha y dieron un plazo a las autoridades hasta el lunes, de no intervenir se lanzarán a las calles a protestar, a fin de que sus hijos reciban una educación de calidad.

Pese a la inasistencia de cientos de estudiantes a sus respectivos centros educativos, docentes y otros empleados del Ministerio de Educación continúan asistiendo a sus labores para cumplir con los horarios.

Durante décadas la falta de maestros en los planteles de enseñanza retrasa el proceso de aprendizaje de los alumnos, mismo que son pasados de curso sin aprender algunas materias por la falta de un profesor capacitado en un área específica.

problemas

El 28 de agosto, Listín Diario publicó que una de las principales dificultades de este inicio de año escolar radica en la insuficiencia de cupos.

Hasta ese día, la publicación indicaba que todavía persisten los problemas para la inscripción de estudiantes en algunas demarcaciones del país debido a la sobrepoblación estudiantil, que se traduce en la falta de planteles educativos y de personal administrativo.

Las provincias Santiago, Puerto Plata, Barahona y Peravia encabezaban la lista, de acuerdo con reportes realizados por este diario.