Sepultan en Dajabón estudiante de psicología que supuestamente murió por dengue

Una joven de 30 años, estudiante de psicología, que falleció supuestamente por dengue, fue sepultada la tarde de este miércoles en el cementerio municipal de la provincia Dajabón.

Ana Martínez Guzmán, quien estudiaba en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) en el recinto de esa demarcación, falleció cuando recibía asistencia médica en un centro de salud Santiago Rodríguez, tras presentar síntomas relacionados con el dengue.

“Fuimos al hospital el sábado y dijeron que era dengue que tenía, entonces la ingresamos en una clínica y al no ver resultados la llevamos a Santiago Rodríguez y ahí se me murió, ella tenía dolor en el estómago, dolor de cabeza y una fiebre que no se le quitaba”, dijo Paulo Gómez, quién tenía una relación sentimental con Ana Guzmán.

Moradores del sector Hoyo del Puerto del municipio Dajabón, donde residía la joven, esperan la intervención de Salud Pública debido a la gran cantidad de mosquitos que, según estos, hay en la zona.

“Van a dejar que el dengue nos mate a todos, las autoridades nada más bajan aquí si quieren votos, pero de lo contrario aquí no viene nadie, estamos huérfanos”, expresó María Tejada, consternada por la muerte de su vecina.

El director provincial de Salud Pública en Dajabón Francisco Gracia Espinal, lamentó el fallecimiento de la joven y manifestó que el caso será investigado para determinar la causa del deceso.

Preocupado por la situación el director de Salud alertó y pidió a la clase médica que se sometan al protocolo de manejo del dengue, para “evitar diagnósticos a la ligera”.

En lo que va de año en la provincia Dajabón se han reportado 86 casos sospechosos de dengue, de los cuales 26 han resultado positivo.