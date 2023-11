Reclaman pagos en el proyecto Manzanillo

Luego de meses de atraso en el salario, empleados y contratistas del sector agropecuario protestaron en la comunidad del Batey La Cruz de Monte Cristi y piden al gobierno su intervención para que les paguen por su trabajo.

Esta es la segunda ocasión, en lo que va de año, cuando los empleados paralizan sus labores y reclaman ante las oficinas del proyecto el pago de los salarios atrasados.

“Ya van 3 meses para 4 que no me pagan, me estoy muriendo de hambre por culpa del proyecto”, explicó uno de los manifestantes.

“No nos pueden despachar porque hasta los colmados quebraron todo”, aseguró otro de los protestantes.

De acuerdo al contratista se les adeudan millones de pesos, y desde el año 2021 no les honran el pago, aunque todas las semanas se cortan guineos y plátanos que posteriormente son vendidos sin explicar, según cuentan, hacia dónde van los recursos.

Desde hace más de un año los empleados del Proyecto La Cruz de Manzanillo han denunciado que las plantaciones se encuentran en total abandono y explican que supuestamente están repartiendo los terrenos, incluso señalan que en el proyecto se han construidos negocios irregulares que no tienen nada que ver con la naturaleza de las plantaciones.

De acuerdo a las denuncias, aunque el proyecto posee más de 30 mil tareas, sólo en 2,500 se están cultivando plátanos, guineos y yuca; la propiedad se encuentra en abandono en más de un 75%. Urgen del gobierno la intervención.