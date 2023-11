Maternidad de Santiago ratifica embarazo de mujer de un solo bebé

El director del hospital Presidente Estrella Ureña donde funciona la maternidad Renée Klang viuda Guzmán, mantiene la posición de que la mujer sólo estaba embarazada con un bebé, negando la versión de que era un parto gemelar, como revela una de la sonografía mostrada por el padre del recién nacido.

Mientras los padres reaccionaron en que demandarán al director y la personal médico de la maternidad en Santiago de no entregar la recién nacida.

Entretanto, profesionales de la salud se concentraron ayer para explicar todos los pormenores ocurridos con la joven madre, quien, según su récord médico, establecía que ella estaba programada para dar a luz el próximo día 2 de diciembre; pero su parto se lo realizaron el pasado 30 de septiembre; es decir, seis semanas antes de lo estipulado.

El ginecobstetra Julio Gonell, quien estuvo a cargo de practicarle el parto a la mujer, manifestó que cuando nació el bebé, le informaron a la madre de que era solo uno y que, al principio, ella así lo entendió.

“Lo que nos queda a nosotros con esta institución, es trabajarle el aspecto psicológico de esa madre, que entendía de que tenía dos bebés, cuando solo era uno que tenía en su vientre”, manifestó Gonell.

Mientras que el director del Hospital Presidente Estrella Ureña, donde funciona la maternidad, Miguel Ortega, dijo que defenderá la integridad del personal, que allí participó, así como de la misma institución ya que ese centro le brinda asistencia a las 14 provincias del Cibao.

El radiólogo Alexis Flaquer muestra la sonografía de la madre.ONELIO DOMÍNGUEZ

“Nosotros no podemos presentar otro bebé, porque no existe, no podemos presentar otro producto que no existe, nosotros no somos fábricas de flujo, claro que no”, sostuvo Ortega.

Con relación a la confusión, que si hubo o no un embarazo múltiple, Ortega manifestó que siempre va existir un margen de error, en estos casos, por lo que calificó como un “falso positivo”, los resultados de las diferentes sonografías que evidencian de que la mujer estaba embarazada de un parto gemelar.

Ortega al ser cuestionado, ¿dónde le realizaron las sonografías, que ellos mostraban a los medios de comunicación, que evidenciaban de que la madre solo estaba embarazada de un bebé?

El galeno respondió de que esos estudios eran parte del historial médico de la paciente; es decir, que siempre lo estuvieron bajo su poder; lo que entran en contradicción con la versión del director del Servicio Nacional de Salud (SNS) en Santiago, Manuel Lora Perelló, quien manifestó de que fue un error del radiólogo.

apoyo del cmd

El presidente del Colegio Médico Dominicano CMD en Santiago, Gilberto Tejada, quien acudió a la rueda de prensa en apoyo de los médicos que están siendo cuestionandos ante estas situaciones, dijo que un médico de lo que participaron en el parto, no van a comprometer su futuro para apoyar algo de esa magnitud.

“Lo que se cae de la mata es que cómo es posible, que siete médicos se pongan de acuerdo para que se roben un niño de esta maternidad”, manifestó Tejada.

Insistió en que fue un error de la sonografía y que se pudo comprobar con la presencia de las nueve personas que estuvieron presentes.

reacción del padre

El esposo de la mujer que dio a luz en la Maternidad Renée Klang viuda Guzmán aseveró que estarán demandado a todo el personal médico así como al director del centro de salud.

“Si en esta semana no me dan mi hija, voy a proceder a demandar a todo el personal, incluyendo el director del centro, ya que cuento con las pruebas necesarias para hacerlo”, sostuvo Carlos Morillo, pareja de la parturienta Esther Sánchez.

Dio un plazo para que le integren a su hija en lo que resta de la semana, de lo contrario, va a proceder judicialmente.

Morillo defiende su versión, de que su hija fue robada de la Maternidad Renée Klang viuda Guzmán.

Mientras tanto, una comisión del Defensor del Pueblo visitará la maternidad Doña Renée Klang de Guzmán, de Santiago, como parte de la investigación que abrió el órgano, de oficio, sobre el reclamo que hizo a ese centro la madre.

La visita la realizará un defensor adjunto, acompañado de personal del Departamento de Investigación, según se precisó a Listín Diario al indagar sobre el anuncio de la investigación.