Director distrital de Cabarete renuncia del PLD

El director de la Junta Distrital de Cabarete, Freddy Zarzuela Cruz, presentó su renuncia formal a la militancia en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en una carta remitida a las autoridades de esa organización.

Zarzuela Cruz indica en la comunicación dirigida a Danilo Medina y Charlie Mariotti que las razones que motivan su declinación de las filas del partido morado, se deben a que la organización se ha “desviado de aquellos valores que lo motivaron a formar parte en ese momento”.

De igual forma, manifestó en la misiva que fue víctima de las “peores tramas” impulsadas por miembros de la misma organización partidaria, quienes ocupaban puestos de poder y aquellos que “llamados a corregir hicieran nada”.

A pesar de ello, expresó que no culpa a nadie y tomó la decisión de manera consiente, apegado a su obligación de proteger e impulsar su pueblo.

De inmediato el director distrital no informó si ingresará a otra organización política, pese a persistentes rumores de que podría ingresar al oficialista Partido Revolucionario Moderno, PRM.

A continuación, el comunicado integro de Freddy Zarzuela Cruz:

"Distinguido presidente PLD, Lic. Danilo Medina Sánchez:

Reciba como siempre nuestro respeto, al tiempo que, por esta vía hago de su conocimiento mi renuncia irrevocable del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), agradezco la oportunidad de pertenecer al mismo y de formar parte de su Comité Central (CC).

Las razones que me motivan a tomar tan importante decisión es el hecho de que el PLD se ha desviado de aquellos valores que me motivaron a formar parte de en ese momento, de tan importante organización política, pero como Director Distrital de mi Ciudad, Cabarete, fui víctima de las peores tramas, impulsadas por un grupo de dirigentes que en ese momento eran parte de mi propio partido en posiciones importantes dentro de la Dirección Municipal y Distrital, sin que los que eran llamados a corregir hicieran nada, no culpo a nadie y mi decisión la tomó consciente y apegado a mi obligación de proteger e impulsar mi pueblo por senderos de superación, armonizando con todos los sectores que buscan como yo lo mejor para todos, los golpes recibido por mí y por el equipo que me ha acompañado siempre, los perdono, pero mi pueblo es mi prioridad y lo que necesitan y merecen no puedo dárselo desde donde hasta hoy estuve".