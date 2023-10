Sepultureros de Santiago reciben pago por caridad

Los sepultureros, popular aunque erradamente son conocidos como zacatecas, son las personas que entierran los cadáveres en el cementerio. Si bien es cierto que en la mayoría de las veces estos son nombrados por el ayuntamiento municipal, en Santiago, hay casos que difieren de la normativa.

En el Cementerio Municipal de la 30 de Marzo, los sepultureros que brindan sus servicios no figuran en la nómina de la institución hasta septiembre de este año. Según cuentan, su salario depende de la generosidad de las personas que llevan allí sus familiares y del trabajo personalizado e independiente en la grabación de las lápidas.

Tal es el caso de “Chamo” o “Chamaco”, quien lleva desde los 8 años laborando en este camposanto sin ninguna documentación u órgano regulatorio más que la administración del cementerio y el seguimiento que estos realizan.

Este cementerio tiene la particularidad de que al sepulturero o zacateca no se le debe entregar ninguna documentación, a diferencia del Cementerio Municipal del Ingenio, en la zona Oeste de Santiago, donde “aquí sin documentación, no se entierra a nadie”.

César Peña explica que lleva 22 años como zacateca en este cementerio, con una nómina directa del Ayuntamiento de Santiago de RD$6,500, luego de realizar los descuentos de lugar. Allí también hay otros dos sepultureros.

Aunque para sepultar cualquier cadáver debe presentar el recibo otorgado por la oficina administrativa, al momento de enterrar a un neonato, que viene por lo general directo desde el hospital, no es el mismo procedimiento.

De acuerdo a Miguel Ortega, director médico del Hospital Presidente Estrella Ureña, en la Maternidad Doña Renée Klang de este centro de salud, lo primero es llamar a la familia para que retire el cuerpo, si en cuatro días nadie asume la responsabilidad, pues, el hospital se encarga de enviar con un personal específico y un acta firmada por el médico encargado, el cadáver del neonato, quien además tiene instrucciones directas de esperar y comprobar la sepultura del bebé en una fosa común.

Esta forma de proceder, la corrobora además el director del departamento de Cementerios del ayuntamiento de la Ciudad Corazón, Agustín García.

Mientras Peña cuenta que la muerte de neonatos basada en la cantidad de cuerpos que sepulta, es bastante alta.

Esto, a propósito del último caso que ha causado consternación en la población dominicana, en el cementerio Cristo Salvador en Santo Domingo Este, donde fueron hallados seis cadáveres neonatales la mañana del miércoles.

Los cuerpos de los bebés estaban tirados cerca de la puerta de entrada del cementerio, envueltos en toallas desechables.

Tenían sus brazaletes en la muñeca, pañales desechables, zapatos y una ficha con datos en la que se observa el nombre del hospital Ciudad Juan Bosch.

Ante la situación, el hospital dijo que entregó los cuerpos a la funeraria La Popular; quien a su vez, indica que una vez recibieron los cuerpos, lo entregaron a “El Grillo”, zacatecas del cementerio Cristo Salvador, acordando que este luego me daría digna sepultura.

Policía

Cementerio

Cadáveres.

La mañana de este viernes se entregó a la Policía Nacional, Hilario Pascual “Grillo”, quien se dirigió a la prensa y expresó que “no recibió nada (cadáveres)” y que él no sepultaría a los neonatos así, porque el cementerio estaba cerrado.



Certificados.

También explicó a la Policía Nacional que como no iba a sepultar los cadáveres de los neonatos, no entregó los certificados al cementerio, además de que la funeraria no se los proporcionó.