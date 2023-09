Aulas móviles aún no están listas en Santiago

Pese a que se estipulaba que las aulas móviles estuvieran listas al empezar la segunda semana del año escolar, las autoridades aún no han terminado su ensamblaje en los distintos recintos educativos en Santiago.

Tras un recorrido realizado por reporteros de Listín Diario por el Centro Educativo Herminia Pérez y la Escuela Gricelis Martínez, ambas localizadas en el sector Pekín de esta ciudad, fue posible evidenciar que a las mismas aún les hace falta la colocación de las ventanas.

Una fuente de entera credibilidad, indicó que se tiene previsto que los trabajos de terminación sean realizados este próximo fin de semana, por lo que se espera que para el lunes entrante ya comiencen a ser utilizadas.

Sin embargo, solo están siendo colocadas tres aulas móviles por recinto educativo. Ante esto, manifestó que no es suficiente debido a la alta cifra de niños matriculados, por ende, a pesar de que representa una ayuda, no es suficiente para la sobrepoblación estudiantil. No obstante, el mobiliario está listo para que las aulas sean equipadas.

Según fue posible constatar, con una extensión 24 x 20 pies, estas aulas prefabricadas se encuentran levantadas sobre un piso de cemento, a poco espacio unas de otras.

Miguel Jorge, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en Santiago, informó que algunas de las aulas móviles estarán listas para la próxima semana, y las otras quizás estén en dos o tres semanas más. “Una evidencia más de que todo no estaba resuelto como habían dicho las autoridades”, puntualizó.

“Las autoridades anunciaron que todo estaba resuelto y nosotros como Asociación Dominicana de Profesores habíamos dicho que faltaban muchas cosas por resolver y que el inicio de la docencia de manera formal el día 28 iba a poner en evidencia todas las carencias que nosotros habíamos denunciado y exactamente ha ocurrido así, incluso han salido muchísimos más problemas de los que denunciamos”, dijo.