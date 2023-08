Colegio Médico denuncia colapso centro de Dejabón

El presidente del Colegio Médico Dominicano, doctor Senén Caba, junto a otros directivos recorrieron el Hospital Provincial Ramón Matías Mella de esta provincia para constatar las denuncias del avanzado estado de crisis en el que se encuentra el centro.

“La situación del hospital es de franco deterioro, y que no ha valido que le den una mano de pintura a una sala quirúrgica, que todavía el lunes estaba drenando, sabrá Dios qué cosa, no ha valido que le pongan candados a los consultorios, y otras actuaciones; lo cierto es que este hospital no sirve, este hospital colapsó hace mucho”, explicó Caba.

En mayo del 2019, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado licitó la construcción del Hospital Municipal de Dajabón que se construiría en la avenida Presidente Henríquez, próximo a la Fortaleza Beller, en esta ciudad con un costo de 520 millones de pesos. La obra actualmente la desarrolla el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, y aún no concluye.

filtraciones

En junio de este año, parte del techo del centro asistencial colapsó. La semana pasada médicos y enfermeras denunciaron que el hospital tiene filtraciones en el techo del quirófano, no hay un área de Cuidados Intensivos Neonatales, por lo que han debido improvisar con una incubadora adaptada.

En el Matías Ramón Mella denuncian filtraciones, pisos destruidos, e insalubridad; por lo que demandan una intervención inmediata. Los médicos están planteando que el Servicio Nacional de Salud instale un hospital móvil, con carpas o trailers para continuar brindando servicios a los pacientes. “Los compañeros médicos han dicho que gran parte de las consultas se pueden trasladar al Centro de Diagnóstico donde existen las condiciones mínimas de confort”, dijo Caba.