Residentes de la comunidad Los Cocos, en Neyba, denuncian que llevan varios días sin agua

Moradores del barrio Los Cocos, localizado al norte de Neyba, provincia Bahoruco, exigieron al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) mejorar el suministro del líquido que, según ellos, tarda semanas en llegar de sus hogares.

Indicaron que, mientras sufren la escasez de agua, en otros sectores neyberos se desparrama por las calles sin que empleados de INAPA muestren interés en regular su distribución.

“Hay un descuido del valvulero porque no está tirando el agua, hay como una semana que no llega, pero, a veces dura hasta un mes sin ver una gota de agua, la suerte a los camioneros que les compras un tanque en cien pesos”, dijo Andrés Batista, de la Junta de Vecinos de Los Cocos.

Amas de casas, como Celeste Vargas, aseguraron que tienen que salir a buscar el líquido en las cabezas.

“Ya me duelen los brazos, soy una mujer operada, me sabe dar mareo en la calle”, dijo Vargas.

Mientras que otras de las moradoras, identificada como Juana Montero Medina, dijo que se vio obligada de construir una cisterna, pero que no hay forma de llenarla porque no cuenta con dinero y el responsable incumple con enviar el agua a la barriada.

“Ese hombre echa su agua cuando le da gana y por allí el agua botándose por donde quiera y nosotros con falta de agua”, dijo Juana Montero.

Los residentes de Los Cocos, reclamaron a INAPA cambiar el valvulero responsable de distribuir el agua en la barriada.

“Queremos que cambien a Melanio, el agua amaneció en el otro barrio, queremos el agua, aunque se interdiario, sino nos vamos a una huelga”, indicó Luisa Cuevas.

En tanto, Glenny Batista dijo “hemos hablado con Yeuri Salvador (encargado provincial de INAPA), yo misma lo he llamado, he hablado con la ingeniera y ellos no han hecho nada. Si ellos no hacen nada, nosotros vamos hacer algo con el valvulero o quien que sea porque estamos harto”.