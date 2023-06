Denuncian agentes de Migración en Santiago despojan de vehículos a choferes que transportan haitianos

Varios choferes del trasporte público de Santiago se manifestaron, este martes, en contra de las últimas medidas de la Dirección General de Migración (DGM), donde los agentes están incautando las unidades que trasladan haitianos indocumentados.

Los choferes marcharon hacia la Oficina Regional de Migraciones, ubicada en el sector de Los Jardines Metropolitanos de Santiago, portando pancartas y vociferando consignas. En el lugar permanecieron en varias horas, donde finalmente una comisión hizo entrega de un documento que contiene todas sus quejas.

El presidente de la Asociación de Transportista Dominicano (Asotrado), Javier Checo, criticó la incautación de vehículos de trasporte público por parte de los agentes de Migración cuando los choferes son sorprendidos transportando a personas que no tengan su estatus migratorio regularizado.

Checo resaltó la lucha que está implementando el director regional de migración en la zona; pero al mismo tiempo dijo que los choferes no pueden ser despojados de su vehículo si solo lo transportan a los haitianos.

Rafael Domínguez indicó que ya no sólo son los vehículos del trasporte público, sino que hasta los motoconcho y otros vehículos están siendo incautados por Migración.

Dijo estar de acuerdo con la medida de que si un vehículo del concho es sorprendido, transportando haitianos, los agentes deben desmontar a los migrantes y no encausarles su vehículo, ya que ellos no están para determinar si una persona tiene o no sus documentaciones de rigor.

Video Agentes de migración son denunciados en Santiago despojando de vehículos a choferes que transportan haitianos



La comisión de choferes que entró a las instalaciones de la (DGM), fue recibido por una delegación quien escuchó su llamado, para que se le busque una solución al conflicto.