Agentes policiales y una fiscal protagonizan incidente en Higüey

La noche del sábado, agentes de la Policía Nacional y una fiscal en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia, protagonizaron un incidente que culminó en el arresto de la mujer, luego de que esta transitaba en un vehículo sin placa, alegando que pertenecía a la fiscalía.

La joven fue identificada como Carol Daritsel Morla, quien transitaba en un automóvil marca Sonata, color gris, cuando fue abordada por agentes, debido a que no poseía matrícula.

En un video, grabado por los miembros de la institución del orden, se muestra como los policías abordan a Morla, por lo que esta escapa y se dirige a un destacamento, siendo perseguida por una patrulla.

Al llegar al lugar, Carol Daritsel se estaciona frente a la entrada de la institución, provocando que uno de los agentes le diga a la magistrada que “mueva el vehículo de ahí”.

En el video se observa a la joven realizando una llamada telefónica, mientras los agentes le piden moviliza el automóvil.

“Mueve el carro de ahí que va a entrar un vehículo”, dice uno de los policías. Ante esto la fiscal responde: “No lo voy a mover”.

Asimismo, se produjo un intercambio de palabras despectivas.

Según narra el policía en el video, Carol Daritsel aseguró que el carro era de la fiscalía, por lo que se encontraba llamando a una magistrada solo identificada como "Mercedes".

Ante esto, la dama a través de una llamada explica: “Magistrada, me están intentando arrestar porque mi carro no tiene placa y es de la fiscalía. Me arrollaron y me apuntaron con una pistola y aquí esta una señora llamada Gonzáles que quiere apresarme y me grabaron”.

De igual forma, le pidió a la señora tomar acciones legales.

Tras una acalorada discusión, la policía procedió a poner bajo arresto a Carol, sin embargo, esta se resistió y se negaba a acompañar a los miembros de la uniformada.

Posteriormente, fue despojada de la llave de su vehículo y procedieron a inspeccionarlo.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha ofrecido detalles del suceso.