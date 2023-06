Becan joven que auxilió alumno al que cortaron una mano

En un pestañeo, la humilde petición de Humberto Feliciano se ha cumplido y el sueño de Ashly Esmeralda Feliciano, de 17 años, de ser doctora en medicina se conduce por buen camino. En la tarde del sábado una llamada de la Universidad Central del Este (UCE) a la redacción central de LISTÍN DIARIO le dio un giro a la vida de esta joven.

Tan solo bastaron unas horas para que esa academia se hiciera eco de la historia que este diario había publicado ese día titulada: “Estudiante que ayudó a compañero agredido sueña con ser médico”, en la que Esmeralda había manifestado, un día antes, su aspiración de estudiar Medicina en una entrevista.

Ashly recibió una beca que cubrirá al 100 por ciento sus estudios de la mano del rector de la UCE, José Hazim Torres, junto a su familia: su padre Humberto Feliciano, su madrastra Andrea Mercedes y su pequeña hermana.

Alrededor de un año y medio le falta a la adolescente para culminar sus estudios secundarios. De momento, se encuentra cursará el próximo año escolar el quinto de bachillerato (nueva modalidad).

Ashly, quien ha acaparado la atención pública en los últimos días, ha sido reconocida por su coraje y acción rápida a la hora de socorrer a un estudiante menor de edad, que fue agredido con arma blanca durante la salida de la escuela, quedando con su mano izquierda cortada. El hecho sucedió la tarde del miércoles 7 y tuvo lugar en el Liceo José Joaquín Pérez, de esta provincia. Ashly también estudia en ese centro educativo.

Allí apareció ella y, sin pensarlo dos veces, auxilió a la víctima con un abrigo para realizarle un "torniquete" (método para detener el sangrado), envolviendo la herida y calmando la hemorragia.

“Nosotros queremos premiar y reconocer tu acción, facilitándote una beca para que te hagas médico en la UCE”, con estas palabras Hazim Torres le entregó la beca a Ashly, al tiempo de subrayar que su asistencia médica con el estudiante es una “cualidad que reúne un egresado de una escuela de medicina”.

El rector, mientras sostenía una conversación con Esmeralda en su despacho, calificó como “heroico” el gesto de humanidad, que vivió aquella tarde del miércoles 7. “Te felicito”, exclamó Hazim Torres.

En tanto, la adolescente dijo sentirse “muy agradecida” con Dios, con sus padres y con la academia por esta oportunidad que se le ha presentado. El próximo paso de Ashly, hasta que termine con la escuela, será un curso de “enfermería”, según ha contado a este diario.

“Obedezcan a sus padres, hagan las cosas bien y estudien”, le exhortó la adolescente a la juventud dominicana.

Humberto Feliciano, padre de Ashly, no tardó mucho tiempo en conmoverse ante lo que sus ojos estaban viendo: su hija recibía una beca completa.

“Me siento muy contento. No me salen las palabras. De verdad, me siento muy agradecido con Dios, él es quién ha permitido todo esto", expresó el padre entre lágrimas por aquel momento tan soñado.

Otros reconocimientos

El sábado 10 la Escuela Técnico Profesional de Rescate Hospitalario, dónde Ashly aprende técnicas de primeros auxilios y la Brigada de Respuesta Rescate y Emergencia (BREE), reconoció a la joven por la asistencia médica que le brindó al alumno.

El reconocimiento se realizó en el Salón Francisco Comarazamy del Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macorís.

También, el Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Macorís reconoció a Esmeralda horas antes de haber recibido una beca.

Además, reconocieron a los alumnos Yoneiris Dijol y Jeremy Sánchez por socorrer al estudiante.