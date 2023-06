Intentaron violar a maestra antes de disparar a matar

“Yo vivía preparándola para el día de mi muerte, pero ella no me preparó a mí, nunca pensé que yo iba a enterrar a mi hija”, exclamó María Felicia Suárez, quien no esperaba que en unos minutos le arrebatarían a su tesoro más preciado, su hija Yesenia Rodríguez.

En medio del llanto, la señora contó a periodistas de Listín Diario cómo ocurrió el atraco la madrugada del pasado martes en el sector Lavapiés de la provincia San Cristóbal, donde la mujer recibió un disparo que le cegó la vida.

“Era como la 1:00 de la mañana, cuando mi hija salió junto a su novio a encaminar a una amiga que estaba de visita en su casa y vivía en la otra calle cuando dos atracadores los encañonaron”, relató.

Según Suárez, no conforme con asaltarla, uno de los asaltantes manoseó e intentó agredir a su hija sexualmente, por lo que el novio reaccionó e intentó defenderla pero el otro atracador lanzó el balazo que hirió a la mujer.

Yesenia, de 30 años, era maestra de educación física en la Escuela Primaria José María Alejandro Pichardo. Su mamá, quién en todo momento se refirió a ella como “su niña”, la describió como una persona cariñosa, trabajadora, soñadora y muy disciplinada.

“Era una niña ejemplar, buena, recuerdo que cuando ella se graduó agarró el título, me lo puso en la mano y me dijo 'mira mami, con esto es que te voy a comprar tu carro', era una niña excepcional, estaba siempre conmigo, apoyándome”, manifestó entre sollozos.

La docente tenía un gran deseo de superarse profesionalmente y estaba a punto de comenzar una maestría. Su muerte ha provocado un profundo dolor en toda su familia.

“Ella era todo lo que yo tenía, me la mataron, pero también me mataron a mí, mi niña no se merecía eso”, gritó desconsoladamente la madre de Yesenia. “La gente dice 'le llegó su hora' y no, a ella no le llegó su hora, a mi hija le cercenaron su tiempo en la Tierra de una manera horrorosa, despiadada”, agregó.

implora por justicia

La señora dijo que lo único que anhela tras su irreparable pérdida es justicia y que las personas que puedan ofrecer información sobre los responsables cooperen con la policía “porque nada me va a devolver a mi hija, pero ella merece justicia, hoy me pasa a mí, pero mañana puede ser cualquiera”, dijo.

Suárez concluyó sus declaraciones reiterando su llamado a las autoridades para que sean sometidos los asaltantes responsables de la muerte de Yesenia.