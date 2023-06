IAD no ha entregado tierras a campesinos del Bateicito

Ante las constantes denuncias de los parceleros del Bateicito en San Rafael, que no han recibido sus terrenos, el Instituto Agrario Dominicano (IAD) prometió en días pasados que solucionaría la problemática, dirigiéndose hacia la localidad para hacer entrega formal de lo pendiente. Sin embargo aún no cumplen.

Luego de que hace 6 días el encargado de captación de tierras del IAD, Manuel Mateo, anunciara que viajaría a la zona para establecer las tareas de tierras del Asentamiento AC-550, José Francisco Pena Gómez, los campesinos volvieron a quejarse por la falta de compromiso de las autoridades, quienes aseguraron que los representantes del Gobierno no han tenido ningún tipo de acercamiento con ellos.

“Ellos no quisieron que les entregaran las tierras hasta tanto no tuvieran el sistema de riego y esa fue la razón por la que nosotros no entregamos físicamente la parcela a cada uno de los parceleros”, expresó Mateo durante una conversación con periodistas de este medio contrastando las reclamaciones de los productores.

La Asociación de Parceleros La Isabela Del AC-550 compartió un listado de titulados, donde muestra a 14 agricultores que están en condición de espera.

Entre ellos están Miguel Ángel Novas P. (39), Pascual Antonio Feliz Montero (59), Reynoso Buitis Lindor (46), Miguel Antonio Medina Alcántara (95), Remigio Perez Fabián (58), Wilfredo Montilla Jiménez (45), Ludovina Fabian Garcia (47), Yolis Antonio Feliz (54), Alberto Rivera Perdomo (56), Obluio Díaz Gómez (62), Milkeya Novas Nicacio (102), Héctor Belarminio Roa Novas (103), Reina Mesa Mediana (96) y Ramón Mateo (57).

Los campesinos pidieron al presidente Luis Abinader interceder para que haga cumplir su palabra y los títulos, entregados en febrero de 2022, no se deterioren en sus manos, sin llegar a tener la tierra prometida.

Además, indicaron que cuando le reclaman a los funcionarios de la región y del IAD en la capital, en los casos que sí tienen respuestas, estos se limitan a pedirles que “esperen”.