Propietarios de terrenos donde se levanta el muro fronterizo rechazan pago del metro a 15 pesos

Varios propietarios de terrenos donde se construye el muro fronterizo, ubicado en el sector La Sal del municipio Dajabón, no han recibido el pago por concepto de los mismos, exigen un trato igualitario y un precio justo por la compra de sus predios.

Los miembros de las familias Ureña Canela, Peña y Franco, dijeron que mientras a otros dueños de terreno que colindan con sus parcelas y con las mismas características, el gobierno les pagó el metro lineal a 500 pesos, a ellos les ofrecen a 15 pesos el metro, lo que califican como una estafa y un abuso.

Manifestaron que nunca han estado opuestos a que se levante la verja perimetral fronteriza, pero que jamás estarán de acuerdo con el pago que se les ofrece, cuando a otros lugareños con terrenos con las mismas características se les pagó a 500 pesos el metro, como lo dispuso el presidente Luis Abinader.

Otoniel Ureña, en representación de la familia Ureña Canela, considera la oferta por parte de los encargados de la construcción de esa obra, indecente e indecorosa, ya que en ninguna parte del mundo un metro de tierra cuesta 15 pesos, por lo que, advirtió que hasta que no le paguen sus tierras al precio acordado inicialmente de 500 pesos, no cobrarán un centavo.

Diego Peña, de la familia Peña Franco, expresó que al precio que le quieren pagar sus terrenos, con el dinero de dos metros no les alcanzan “ni siquiera para comprar un plátano”, lo que considera algo injusto y reiteró que no están en contra de la construcción del muro, pero si no es a 500 pesos, se rehusarán a recibir el dinero.

Las familias afectadas con esta situación dijeron que se mantendrán en pie de lucha hasta que el gobierno resuelva su situación.