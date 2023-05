Maestros de Moca esperan por sus nombramientos

Ruth Rodríguez es maestra y forma parte de los más de 200 docentes que desde hace dos años pasaron el concurso de oposición y están en el banco de elegibles del distrito educativo 06-06 de Espaillat, aguardando por un nombramiento.

Con lágrimas cuenta que “en mi caso era buena estudiante, me gané una beca en La Vega en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), tenía que trasladarme todos los días, el día completo, dejaba a mi hijo (que para entonces sólo tenía uno), llegaba en la noche con tanta esperanza y tantos sueños y mire la realidad”.

La maestra Ruth Rodríguez concursó para conseguir su nombramiento.Listín Diario

Luego de graduada el camino estaba claro, el próximo paso sería el ingresar al sistema, sin tener un trabajo formal logró reunir 5 mil pesos que en promedio necesita para legalizar los documentos, y los requerimientos faltantes para entrar al concurso y obtener un espacio como docente de Ciencias Naturales. “Yo me fui al concurso con mucha esperanza para pasarlo, logré pasarlo; y todavía a esta fecha (2 años después) no me han nombrado”, explica Rodríguez.

PRE INFARTO

Cuenta que la falta de respuesta y de trabajo la llevaron a una depresión, y hasta tuvo un pre infarto. “Es difícil como madre para uno con tantas esperanzas, yo llegué a un punto de una depresión muy fuerte porque yo veía que se movilizaban nombramientos y el mío no llegaba”, lamenta.