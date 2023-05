Jacagua lleva meses sin suministro de agua

“Los brazos ya no me sirven con la cargadera de agua”, expresó Josefina Antonia Bonilla, residente en el sector San Francisco de Jacagua, donde tienen más de tres meses sin el servicio de agua potable.

Bonilla indicó que para rendir el líquido que aún pagando mensualmente los recibos, no reciben ni en camiones de parte de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), deben reciclarla y reutilizarla.

“Si me cobran el agua, ¿por qué no me mandan el servicio aunque sea en camiones?”, puntualizó.

“El agua de uno bañarse, la va echando en una ponchera, y esa uno se la echa al inodoro”, lamentó Bonilla. Sin embargo, esta no es solo la realidad de Bonilla, sino de todos los residentes que reciben el agua del pozo número 2 de Coraasan en la zona.

La lugareña narró que sólo pueden darse un baño al día, pues no pueden tener el lujo de hacerlo más de una vez.

Elsa Almonte, una señora de más de 70 años y que padece una condición en la columna, dijo que cada vez que tiene que cargar una cubeta media de agua desde la entrada de su patio frontal hasta la casa, siente que “se está muriendo”.

Explicó que hasta el pasado miércoles, los camiones no llegaban a la calle donde reside desde hacía un mes, y calificó de injusto pagar los recibos del agua cada mes a Coraasan y tener que comprar el líquido a vendedores independientes.

El precio de llenado de las barricas ronda los 150 pesos, mientras que un tinaco cuesta 400.

A parte de comprar el líquido, los comunitarios deben pagar el servicio sin falta a Coraasan, ya que si se atrasan les aplican un recargo, pese al conocimiento de la situación por parte de la Corporación.

Asimismo, Miriam Cabrera, de 65 años, dijo que cuando los camiones no pasan por su casa, su hijo que trabaja de noche cuando llega a las 6:00 de la mañana es quien sale a abastecerse a la bomba, cargando el agua en varios galones.