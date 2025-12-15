Eddy Olivares dice sanción penal debe ser visible en caso Senasa

El ministro de Trabajo y vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, Eddy Olivares, defendió ayer las actuaciones del Gobierno en el caso Senasa indicando que contrario a lo que ocurría en el pasado, actúan con firmeza contra la impunidad.

Dijo en un tweet que dentro de los valores y principios del partido están la ética y la lucha contra la corrupción y la impunidad (Art. 3 de los Estatutos).

“Luchamos contra la corrupción, y cuando se descubre este flagelo social, como en el deplorable caso de SENASA, contrario a lo que ocurría en el pasado, actuamos con absoluta firmeza, para que no haya ningún tipo de impunidad”, expuso Olivares en la red social X.

Aseguró que el Ministerio Público y el Poder Judicial actúan con total independencia y que esa es la voluntad inquebrantable del Presidente Luis Abinader.

“No tenemos ningún vínculo con fiscales, procuradores y jueces en relación con sus funciones y, muy particularmente, la relativa a la corrupción administrativa. Sin embargo, aún en el caso de aplicación de criterio de oportunidad, por la cooperación con la investigación y la devolución de los activos sustraídos, la sanción penal debe ser visible y aplicada a todos los que hayan cometido actos de corrupción. No se debe reflejar, bajo ninguna circunstancia, el inaceptable mensaje de que “robar y delatar compensa”. concluyó Olivares.

Caso Senasa

El Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha sido foco de atención desde que se develó una red de corrupción que facturaba servicios, realizaba procedimientos quirúrgicos donde reportaban lesiones inexistentes, aumentaba el número de sesiones de radioterapia y quimioterapia y la realización de endoscopias digestivas altas y colonoscopia a pacientes sin riesgos, adquirían bienes y otras acciones dolosas en detrimento del Estado dominicano y los afiliados del seguro de salud.