Suprema decidirá hoy si confirma o anula condena de ex diputada Rosa Amalia Pilarte

El pleno de la Suprema Corte de Justicia, decidirá este viernes si confirma o anula la sentencia que condena a 5 años de prisión a la exdiputada Rosa Amalia Pilarte, por lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El tribunal, presidido por Henry Molina, se había reservado el fallo sobre el recurso de casación que interpuso la ex diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRD), en La Vega.

En la audiencia la Procuraduría General de la República había pedido que se confirme la sentencia que le fue impuesta, mientras que sus abogados habían pedido que fuera anulada la sentencia recurrida en casación.

Ahora con la nueva Ley de Casación, las decisiones del pleno de la Suprema Recuerda se publican y no se le da lectura como anteriormente se hacía.

Cabe destacar que la Segunda Sala Penal de la Suprema, condenó además a la exlegisladora al pago de una multa de 200 salarios mínimos del sector público y que la pena impuesta fuera cumplida en el centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago.

Además, ese tribunal ordenó el decomiso a favor del Estado dominicano de varios inmuebles ubicados en La Vega, entre ellos un terreno un inmueble de 728.11 metros cuadrados.

Otro inmueble de 811.45 metros cuadrados, otro inmueble de 682.50 metros cuadrados; un inmueble 1492.42 metros cuadrados; parcela #11 con una extensión de 28,273 metros cuadrado.

También un local comercial con una extensión 35.75 metros cuadrados; inmueble identificado como comunidad funcional B1, de una extensión 46.86 metros cuadrados, entre otros.

El Ministerio Público había pedido a la Sala Penal de la Suprema que Rosa Pilarte fuera sentenciada a 10 años de prisión.