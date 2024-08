El PLD y PRD se oponen a reforma de la Constitución y Abinader contraataca

Utilizando como vocero al expresidente de la República Danilo Medina, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) rechazó este lunes la propuesta de reforma constitucional elaborada por el presidente Luis Abinader.

Medina dio lectura a un documento luego de encabezar una reunión con 37 de los 45 miembros del comité político en el que aseguró que una modificación a la Carta Magna dominicana no es una prioridad en estos momentos.

“Sin perjuicio de mejoras que siempre pueden hacerse a las normas nacional, incluida la Constitución de la República, la reforma de esta última no constituye una prioridad nacional”, dijo Medina, como presidente de esa organización política en la reunión desarrollada en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, donde faltaron los excandidatos presidenciales, Gonzalo Castillo y Abel Martínez; el exvicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal; y otros dirigentes políticos.

El PLD considera que la discusión de una transformación constitucional en el país es promovida por la gestión gubernamental encabezada por el Partido Revolucionario Moderno para colocar en segundo plano las problemáticas de la sociedad.

“La discusión de la reforma constituye un esfuerzo más de los muchos que este gobierno nos ha sometido en los últimos cuatro años para desviar la atención del pueblo de los asuntos que los acogotan y desesperan”, indicó.

El exmandatario dijo, además, que la intención de modificar la Constitución se realiza en el marco de una estrategia propagandística y con el propósito de denostar a quienes la critiquen o se opongan.

Destacando que esta pieza es realizada en “términos populistas en torno a la imagen del presidente” y no responde a un ánimo sincero de atender con rigor jurídico los “acuciantes” problemas institucionales. Dentro de los que apuntó al “descomunal” incremento en del gasto en publicidad gubernamental, siempre, para enaltecer “con un afán enfermizo” la persona del presidente.

Responsabiliza a Abinader

Luego de analizar los cuatro puntos principales que plantean el proyecto de reforma, en los que incluye “un candado para blindar” las reglas de elección presidencial, el PLD entiende que estas son “intrascendentes e innecesaria”.

Esto, debido a que lo planteado por el gobernante Abinader en su proyecto de reforma se encuentran en la Constitución modificada en 2015, precisamente, promulgada por el expresidente Medina.

Es por esta razón, que insisten en que el Gobierno del PRM y las distintas fuerzas políticas debe enfocarse en mejorar la condiciones de vida de la sociedad, más que en la ejecución de una reforma.

También, el PLD responsabilizó al presidente Abinader de ser el culpable de los “desvaríos y problemas” generados por la reforma, ya que fue el ideólogo de esta iniciativa.

“Reclamamos que, en todo caso, la reforma se realice respetando los criterios, en vista de las reiteradas advertencias que han vertido especialistas nacionales…”, dijo.

La postura de los peledeísta fue establecida por 37 de los 45 miembros del comité político, específicamente, siete días después de que el Poder Ejecutivo depositó el proyecto que declara la necesidad de una reforma constitucional en el Senado de la República.

PRD rambién rechaza la reforma

Ayer también el minoritario Partido Revolucionario Dominicano (PRD) se unió a lista de organizaciones políticas opositoras que rechazan la propuesta de reforma constitucional presentada por el presidente Abinader, calificándola como “completamente innecesaria”. “Nosotros tenemos una reforma constitucional que entró en vigencia hace apenas 14 años y esa reforma constitucional tiene establecido claramente la elección presidencial, que contempla dos períodos consecutivos y nunca jamás”, dicta un comunicado enviado a este medio.

El PRD aseguró que el único blindaje para garantizar que ningún presidente altere dentro de la Carta Magna el mandato presidencial en su beneficio es no modificarla. “El mejor blindaje y candado que le podemos poner a la Constitución es no tocándola; no es necesario, tenemos una Constitución que ha sido catalogada por varios expertos en Iberoamérica como la mejor Constitución de la región”, dice el partido minoritario.

Además, entienden que tampoco es fundamental un cambio en la Constitución para independizar y fortalecer la labor del Ministerio Público y que este no responda a intereses partidarios. “La reforma constitucional del 2010 precisamente acogió un conjunto de formas constitucionales y de leyes, sumado a lo que fue la ley orgánica del Poder Judicial y del Ministerio Público en el 2011, que creó las condiciones de autonomía y de independencia, hoy todos los mecanismos de ascensos están contemplados", indicó.

Pidió al Gobierno de Abinader enfocarse en “apoyar con recursos” al Poder Judicial y a la Procuraduría General de la República para eficientizar sus labores, olvidando así una posible transformación de la ley suprema. Agregó que el partido velará porque las reformas propuestas se traduzcan en beneficios reales para el pueblo dominicano.

Abinader responde a las críticas

Luego de que el PLD y su presidente Danilo Medina señalaran que su propuesta de reforma constitucional es “innecesaria y de alto riesgo”, el presidente Abinader manifestó que de esa forma es catalogado el intento de modificación a la Carta Magna en el 2019 en donde Medina buscaría un tercer periodo de manera consecutiva.

“De alto riesgo era el intento de modificar la reelección en el 2019, eso sí era de alto riesgo para el país. Nosotros lo que queremos evitar es que ese intento pase de nuevo para que allá tranquilidad en la sociedad dominicana y para que esta sea, como he dicho, las primera de las reformas que va servir como la base para nosotros seguir desarrollando al país y duplicar la economía para el 2036, lo contrario esto lo que va a llevar es tranquilidad y no estar cada ocho años que si se va a reelegir, si no se va reelegir”, exclamó Abinader.

Al ser cuestionado por los medios de comunicación durante el desarrollo de La Semanal con La Prensa, el Presidente de la República manifestó que Danilo ya modificó la Constitución en el 2015 y quería hacerlo otra vez en el 2019 y “eso sí es peligroso”.

La propuesta de reforma constitucional del Poder Ejecutivo, que ya fue depositada en el Congreso de la República, tiene como objetivo poner "un candado" a las reglas de elección presidencial; reducir la cantidad de diputados; cambiar la forma de selección del procurador general de la República y unificar la celebración de las elecciones presidenciales, congresuales, parlamentarias de organismos internacionales y municipales; además modificar la cantidad de diputados, pasándose de los 190 actuales a 137, para una reducción de 53 legisladores en la Cámara Baja.

Sobre ello, además de considerarla “innecesaria y de alto riesgo”, el expresidente Medina manifestó que la intención de modificar la Constitución se realiza en el marco de una estrategia propagandística y con el propósito de denostar a quienes la critiquen o se opongan.