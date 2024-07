Felipe González: “República Dominicana ha fortalecido los valores de la democracia”

Todos los presentes: legisladores, ministros, y miembros de la directiva del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), escuchaban con atención las ideas de una figura transcendental en la vida política europea: el expresidente del Gobierno español Felipe González Márquez. Lo hacían mientras él disertaba el pasado sábado 13 en un seminario internacional, con su panel: “El mundo que viene, los desafíos democráticos en América Latina”.

Allí, el exmandatario habló de República Dominicana con mucha libertad. Y es que González se siente como cualquier otro dominicano (en 2022 el presidente Luis Abinader le otorgó la nacionalidad dominicana a título de naturalización privilegiada).

Ese sentimiento, de ser uno más en el país, González lo dejó muy claro en sus primeras palabras cuando comenzó el panel: “Hoy voy a hablar como dominicano”.

El abogado y político español llevó a cabo su panel junto a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y uno de los asesores de Abinader, Juan Segovia, quien fue el moderador.

—¿Cómo está la República Dominicana hoy, y en comparación y en las similitudes, quizás, de cuando tú iniciaste a dirigir el Gobierno español?, le preguntó la alcaldesa al expresidente.

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y el exmandatario español Felipe González.Jorge Martínez/LD.

—República Dominicana tiene muchos desafíos por delante, pero ha superado otros muchos desafíos, respondió.

El también exsecretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) dijo que el país va en una “línea ascendente”, y reconoció que ha “fortalecido los valores de la democracia”, ya que, “entiende la democracia unida a una justicia social imprescindible y a una cohesión social”.

“República Dominicana está avanzado, pero no se engañen: si de verdad creen que lo han conseguido, todavía queda mucho tramo por recorrer”, advirtió González (Sevilla, 1942) al PRM.

Homenaje a Peña Gómez

El partido gobernante organizó el seminario internacional: “Excelencia Legislativa: innovación, reformas y cohesión partidaria”, en un hotel del Distrito Nacional.

El espacio estaba decorado con fotografías históricas de José Francisco Peña Gómez, uno de los líderes políticos más importantes del país. Fue un homenaje hacia su figura.

González también aprovechó el momento del panel para honrar su memoria: “Hoy quiero rendirle homenaje a mi amigo del alma: José Francisco Peña, con quien tantos recorridos hice y hoy José Francisco estaría orgulloso de ver lo que está pasando aquí".

“No perdería la humildad y pensaría que República Dominicana no pertenece al PRM, es el PRM el que pertenece a República Dominicana”, señaló.

El exmandatario definió al entonces líder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) como un hombre “bueno”, que “plantó una semilla que la vemos aquí y en otras partes”.

“Su pelea por la vida, su lucha por defender sus ideales, fue incansable. Agotaba a todo el mundo, desde luego a mí me agotaba. Era capaz de marchar el tiempo que fuera necesario persiguiendo sus objetivos, y la semilla, hoy, es un gran árbol”, subrayó.

Peña Gómez falleció la noche del 10 de mayo de 1998 a raíz de un edema pulmonar. Fue dos veces candidato presidencial por el PRD en las elecciones de 1990 y 1994, pero nunca se llevó la victoria.

“Vivimos un retroceso de la democracia”

Al señalar que la humildad para gestionar un país, así como los valores de la democracia, de la justicia social y los derechos humanos “están en peligro globalmente”, González apuntó: “No vivimos un avance de la democracia, vivimos un retroceso de la democracia”.

“Hemos avanzado mucho durante muchos años en los valores democráticos, en la recuperación de las libertades y de la democracia, en la superación de la dictadura, y hoy veo con tristeza que eso está retrocediendo, también en América Latina”, dijo.

El expresidente comentó que todo esto está ocurriendo en un momento en el que “vivimos, geopolíticamente, una de las épocas más difíciles, llena de contradicciones”.

El expresidente español Felipe González.Jorge Martínez

“Hoy los dirigentes políticos primero disparan y después piensan donde dieron el tiro. No primero piensan y después actúan. Y les aseguro que así no se puede gobernar. Hay que enfrentar todos los problemas, y hay que enfrentarlos con eficacia, si no se pagará caro”, explicó.

En el seminario internacional, el PRM reunió a sus diputados y senadores electos, así como a ministros y otras autoridades, con el objetivo de instruirlos con nuevos conocimientos y herramientas, ante las inminentes reformas que se avecinan para la próxima gestión legislativa, que tendrá lugar a partir de este 16 de agosto.