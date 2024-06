Diputado Botello: El PRSC debe dejar de ser bisagra y hazmerreír partidario

Ahora que Pedro Botello ya no será diputado de La Romana, curul que ocupó desde 2010, buscará fortalecer el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), para que no siga siendo “la bisagra y el hazmerreír de los demás partidos”.

Botello, quien es el presidente en funciones de los reformistas, dijo que le expresó a su equipo político que esta sería su última participación como candidato a diputado, y que se preparen porque para 2028 alguien tenía que asumir como aspirante a la presidencia de la República: su más ambicioso sueño.

“En mi interior, yo no aspiro a diputado, yo aspiro a participar en el proceso interior del partido, por la presidencia de la República, comienzo a prepararme desde ahora, comienzo a preparar mis estructuras desde ahora, y lo anuncio desde ya que voy por la nominación de mi partido, voy por la nominación presidencial, voy ser todo lo que tenga que hacer porque el partido presente su propia propuesta”, expresó a Listín Diario.

Dijo que desde el 16 de agosto de 2010 ha asumido su rol como diputado “con mucha determinación, con mucha entrega y con mucha responsabilidad el voto que me entregó el pueblo de La Romana para cumplir con ese alto honor y dignidad la de representar, fiscalizar y legislar”.

Agregó que en estos años le enorgullece haber defendido la lucha por la vida, por el trabajador, el medioambiente, la familia, la clase jurídica, la clase magisterial y el deporte. “Con mi ausencia en el hemiciclo, aunque los que vengan lo hagan mejor, alguien va a recordar a Pedro Botello por lo que hizo, desde sus funciones, como legislador, en la gran lucha por los trabajadores y por la autonomía financiera”, dijo.

Después de 14 años corridos siendo legislador, a Pedro Botello le quedan semanas para despedirse de su curul en la Cámara Baja. Pero no solo de eso, también de su oficina, que ha ocupado durante la misma cantidad de tiempo.

Su despacho está justo al lado del bloque del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) en la cámara baja. Allí conserva tres fotos de su primera gestión como diputado, una biblioteca con tres estantes, y recuerdos que ha conservado con el paso de los años, como una caricatura donde porta su característico casco amarillo, mismo casco que no le ha permitido participar de actividades presidenciales, según señaló.

“El casco amarillo se va de la curul, pero yo seguiré portando el casco amarillo”, son las palabras de reflexión de Botello, en referencia a aquel casco que le ha acompañado en la lucha por la aprobación del proyecto de ley que busca el retiro del 30% de los fondos acumulados por los afiliados en las administradoras de fondos de pensiones (AFP), y que también usó durante toda la entrevista con este medio, dentro del hemiciclo.

Botello indicó que una de las diferencias más marcadas de cómo ha cambiado la Cámara de Diputados en más de una década, es que a partir del 16 de agosto el Partido Revolucionario Moderno (PRM), “se queda con el control absoluto o sea, no mecánico no, porque una mayoría mecánica tú la construyes con los aliados, ellos tienen una mayoría absoluta tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados… Es una mayoría abrumadora algo muy peligroso para un país en subdesarrollo darle todos los poderes a un solo partido… Pero son las reglas de la democracia”.

Video Entrevista exclusiva a Pedro Botello desde el Congreso Nacional.



Con legisladores

La lucha por sus ideas lo han llevado a tener altercados con algunos diputados, aunque admitió que se lleva bien con todos, pese a que uno que otro mantienen con él “sus diferencias y las guardan”.

Con los presidentes de la Cámara de Diputados también ha tenido una buena relación, pero con quien se ha llevado mejor ha sido con el expresidente de la Cámara, Rubén Maldonado (2017-2018).

“Con Rubén hice una gran amistad por una situación muy particular que se dio con un compañero de su propio partido y fue algo muy personal y él nunca esperó esa reacción de mí”, expresó.

Asimismo, dijo que con el actual presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco (2020-2024), ha tenido una “gran relación, pero no tengo esa confianza aunque hemos compartido muchos escenarios, de todo tipo”.

Al igual con Abel Martínez (2010-2016); Radhamés Camacho (2018-2019); y con Lucía (Yomaira) Medina Sánchez (2016-2017).

Con esta última, recuerda algunas confrontaciones, como una vez cuando la presidenta no le dio la palabra, cuando se la pidió, y él se subió en su silla para que le hiciera caso. Contó que esa no fue la única vez que subió a la curul. En otra ocasión, Radhamés porque cerró la sesión y no terminaron de hablar sobre el proyecto del 30% de las AFP, y “yo subí (a la curul) en protesta, y no me arrepiento porque es un método para llamar la atención de lo que tu defiendes”.

“Los palitos”

Dijo que Dios permitió que fuera diputado en 2010, y siempre asume su voluntad, ya que en 2002 se postuló a diputado por La Romana y ganó, pero le quitaron el puesto.

“En el 2002 gané la diputación y no fui diputado, fue el año de los palitos, a mí me la quitaron con los palitos, y no vine. Vine en el 2010 porque Dios no quiso que fuera en el 2002”, añadió Botello.

Vida personal

Botello, de 48 años, está casado y tiene cuatro hijos, de entre 17 y nueve años. Pero también acogió a los seis hijos de su hermana más pequeña, que falleció, como suyos.

En este tiempo fuera del Congreso, pretende estudiar maestrías, y culminar cursos de idiomas que van desde francés, inglés, italiano y alemán.

Además, sacarle provecho a su oficina de abogados, profesión que estudió en la Universidad Central del Este (UCE).

También recuperar su Club Internacional de Vacaciones, así como un operador para hacer eventos nacionales e internacionales, y una agencia de viajes que maneja.

“Mis hijos no se van a avergonzar cuando digan que su padre fue diputado, podrán ver los memes, podrán ver los episodios, pero todo lo hice defendiendo a un pueblo defendiendo una causa y defendiendo a mi gente”, concluyó.