Senadores electos de Santiago, Barahona, Independencia y Monte Plata aceptarán el barrilito

Cuatro senadores electos adelantaron que recibirán los fondos de asistencia social, conocidos en el país como “barrilito”, que otorga el Senado de la República mensualmente a los legisladores.

Los senadores electos que confirmaron que recibirían los fondos son Daniel Rivera, de Santiago; Moisés Ayala, de Barahona; Dagoberto Rodríguez; Independencia y Pedro Tineo, Monte Plata.

Los legisladores alegaron que sus provincias tienen necesidades que atender y que usarán los fondos con transparencia.

De los actuales integrantes del Senado, solo tres de ellos no reciben los fondos para asistencia social: Eduardo Estrella, Santiago; Antonio Taveras, Santo Domingo y Faride Raful, Distrito Nacional, quien los destina a una oficina técnica legislativa.

Pedro Tineo dijo que sería muy saludable para los legisladores que se pudiera eliminar el barrilito pero que en realidad cada provincia tiene su particularidad. “Eso va a ser posible cuando los ciudadanos tomen conciencia de para qué eligen sus representantes”, dijo el senador electo.

El senador electo de Independencia dijo que quien no quiera los fondos que se los de a él para utilizarlos en Jimaní y en los bateyes de su demarcación. “El que no los quiera que me los dé para yo usarlo en Jimaní, en Descubierta, en Batey 6, 7, 8 y 9, que es la zona más deprimida que tiene el país. Claro, yo quiero decirles a ustedes que yo he hecho y hago 20 cirugías los sábados y 10 los domingos gratis… Yo doy 90 mil cuadernos por año…”, dijo.

Rivera dijo que se va a aceptar como asistencia social de una manera transparente “para darle asistencia a la población, recuérdate que en Santiago tenemos una población importante de 1 millón 24 mil habitantes y reclaman muchos servicios que aunque tiene prioridad la parte de salud también tiene deportes, educación y muchas fundaciones que hay que ayudar.