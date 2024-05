Lila Alburquerque perdió pero "amarró la chiva..." Y celebra derrota de Moreno. "Me desquité una..."

Rafaela “Lila” Alburquerque se despidió de una manera muy peculiar de la Cámara de Diputados.

La legisladora de San Pedro de Macorís felicitó al pueblo dominicano por acudir a las urnas libremente y tuvo unas palabras para Guillermo Moreno, a quien no mencionó por su nombre.

“Quiero felicitar a Omar, mi sobrino, cuánto me alegro que tu hayas ganado, porque la juventud se impuso y eso me gusta. Y porque yo tenía un desquite viejo con el que competía contigo, qué gusto me doy en nombre de Joaquín Balaguer. Entonces, no voté en la capital porque no podía, estaba echando el pleito mío en Macorís”, dijo Alburquerque en una sesión de la cámara esta semana.

“Claro, ¿y tú qué crees, que me voy a quedar afuera? (risas) Amarré la chiva... pero está bien, de todas maneras. Felicito a los que ganaron y felicito a los que perdimos porque perdimos con gallardía”, dijo en respuesta a uno de sus colegas que le vociferaba algo.

Alburquerque, que ha sido aliada del Partido de la Liberación Dominicana y del Revolucionario Moderno, dijo que mucha gente le ha preguntado si perdió en las elecciones.

“Y que yo sepa yo estaba en el gobierno, y mi gobierno ganó, y si mi gobierno ganó yo gané, que yo sepa. Yo no estaba haciendo campaña en otro partido, yo estaba ahí, entonces yo me felicito, ¿qué perdí yo? Bueno, perdí esta curul para poder hablar como lo estoy haciendo. Me va a dar pena no estar en este momento de transformaciones importantes que vienen para esta cámara. Me da pena pero a la campaña política se va a ganar o a perder”, dijo.

La histórica legisladora del Partido Reformista Social Cristiano dijo que en las elecciones no hay vencidos ni vencedores: “esa es la campaña y es la política”.

“Pacheco, te deseo lo mejor. Te esperan duros momentos porque es un Congreso fuerte el que viene pero con tu experiencia yo espero que puedas hacer lo que has hecho siempre: ser un equilibrio en esta democracia. Quiero que me miren bien…”, insistió.

Alburquerque fue diputada entre los años 1994 al 1994. Fue cónsul desde el 1994 hasta el 1998 y en ese año volvió a la cámara baja, donde estuvo hasta 2006. En el año 2011 fue nombrada embajadora en Taiwán y en el 2016 fue electa diputada, nueva vez.

Su nombre saltó al escándalo porque mantuvo por un tiempo las dos posiciones (y recibía los dos salarios).

En el año 2020 fue reelecta como diputada y en estas elecciones de 2024 compitió para seguir con una curul cosa que no logró. Curiosamente, compitió enfrentandose a su hijo Ynti, quien corría por el Partido Revolucionario Dominicano. Ambos perdieron.