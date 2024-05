La JCE da a conocer todos los ganadores de las elecciones 2024

La Junta Central Electoral (JCE) declaró ayer de manera oficial al presidente Luis Abinader y a la vicepresidenta Raquel Peña, como ganadores de las elecciones generales del 19 de este mes, con 2,507,297 votos, un 57.44%.

La decisión fue adoptada mediante la resolución número 41-2024. Abinader logró la reelección presidencial como candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al vencer al expresidente Leonel Fernández, candidato del partido Fuerza del Pueblo (FP), que logró 1,259,427 votos (28.85%), y al exalcalde de Santiago, Abel Martínez, que representó al exgobernante Partido de la Liberación (PLD), ubicándose en un lejano tercer lugar al recibir 453,468 votos (10.39%).

Ayer también la JCE emitió la resolución 42-2024, que declara los 32 ganadores del nivel senatorial y los 20 representantes del país y sus suplentes ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), así como la resolución 43-2024, con los ganadores de las diputaciones por provincias y circunscripciones territoriales.

Además, la institución dio a conocer la resolución 44-2024, que declara los ganadores de las diputaciones nacionales, por acumulación de votos, así como la resolución 45-2024, con los ganadores correspondientes a las diputaciones representantes de la comunidad dominicana en el exterior.

Otros candidatos presidenciales

En las pasadas elecciones también participaron los candidatos presidenciales Miguel Vargas, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que registó un 0.45%; Roque Espaillat, del Partido Esperanza Democrática (PED), un 1.35%; Virginia Antares, de Opción Democrática (OD), 0.58%; Carlos Peña, de Generación de Servidores (Gens), 0.72%; María Cabrera, del Frente Amplio (F.Amplio), 0.14%, y Fulgencio Severino, del Partido Patria para Todos (PPT), 0.06%.

Las resoluciones de la JCE

Las resoluciones publicadas por la institución electoral incluyen los 32 senadores electos, de los cuales el gobernante PRM y sus aliados ganaron 29 escaños, mientras los otros tres los obtuvo Fuerza del Pueblo (FP) y sus aliados. También se detalla los 178 diputados territoriales del país, los cinco diputados nacionales y los siete diputados del exterior o ultramar.

El PRM ganó 145 diputados de los 190; Fuerza del Pueblo, 27; Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 12, y Partido Reformista Social Cristiano PRSC), dos. Con un diputado estarían el PRD, Liberal Reformista (PLR), Alianza País, Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y Cívico Renovador (PCR).

Los diputados nacionales

En cuanto a los diputados nacionales resultaron electos Pedro Martínez Moronta, actual diputado de Alianza País, que iba aliado al PRM en ese nivel.

La segunda posición será para Danilo Díaz, del PLD, quien entra por primera vez, para sustituir a Radhamés Camacho, quien quedará fuera por primera vez desde 2010; La número tres la ocupa Elías Wessin Chávez, actual diputado y presidente del PQDC, aliado con Fuerza del Pueblo.

Por el PRD entrando en la posición cuatro, Ramón Raposo Rodríguez, y en la quinta y última posición Manuel Zorrilla González, del PCR aliado al PRM.

Dominio del PRM en el exterior

Los siete diputados electos para representar a la comunidad dominicana en el exterior, en las tres circunscripciones, pertenecen al PRM. En la circunscripción 01, que comprende en Estados Unidos a Massachusetts, New Jersey, New York, Filadelfia, Reading, Washington DC, California y Providence; y en Canadá a Montreal y Toronto, los electos son Kenia Felicia Bido Parra de Dell Áquila y Norberto Rodríguez Vásquez, ambos ya ocupaban el puesto desde 2020. También Cirilo Ustacio Moronta Then,

En la circunscripción 02, que incluye a Orlando, Miami, Panamá, Puerto Rico, San Martín, Venezuela, Chile y Curazao, repite Adelis de Jesús Olivares Ortega, y Edward Enrique Cruz Asunción. Mientras que en la circunscripción 03 que comprende las ciudades europeas de Barcelona, Holanda, Madrid, Milán, Zúrich y Valencia, con Julio César López Peña, que repite, y Angélica Natividad Novas Sierra.

Padrón electoral y los aspirantes

En el país se celebraron el 19 de este mes las elecciones presidenciales y congresuales, en las que estaban convocados a sufragar más de ocho millones de ciudadanos. Aspiraron nueve candidatos a la presidencia de la República.

Niveles de elección

Las elecciones se iniciaron a las 7:00 de la mañana y concluyeron a las 5:00 de la tarde. Los votantes selecciones sus candidatos en tres niveles de elección: presidencial, senatorial y diputados.