Juan Ariel Jiménez sobre el PLD: Es hora de tomar decisiones fuertes

Juan Ariel Jiménez, vicepresidente y miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, considera que una tercera evidencia de que no han estado haciendo las cosas bien indica que ha llegado la hora de tomar decisiones fuertes.

“Hay que transformar muchas cosas. Una tercera evidencia de que no estamos haciendo las cosas bien nos dice que es hora de tomar decisiones fuertes. A veces, hasta radicales. Querámoslo o no. Si a un ente no se le da algo que por distintas vías ha estado pidiendo y que tiene razón y justificación en pedirlo lo hacen contigo o sin ti”, dijo el dirigente político, al ser entrevistado por el comunicador Víctor Gómez Casanova en su espacio “Victor en vivo”.

Jiménez dijo que llevará su posición al comité político, en su reunión de este lunes, y que luego la externará a la sociedad. Dijo que comprendía la necesidad de mantener la disciplina dentro del partido.

“Yo creo que la actual dirección del partido tiene que escuchar un pedido de muchas personas, pedido que inició en la sociedad y que ahora se ha colado en el partido de tiene que transformarse, tienen que escucharlo”, dijo durante la entrevista.

Jiménez también señaló que los más jóvenes, la nueva generación del partido, tienen que saber hacer un proceso “respetuoso, ordenado, decente”. “De que no sea una guerra de todos contra todos, que no sea buscar culpables, de acusación alegres. Una reflexión y diagnostico necesario”, dijo durante la conversación.

Jiménez, quien fue ministro de Economía en el último año del gobierno de Danilo Medina, dijo que si tuviera que elegir dos palabras para describir lo que hace falta en el PLD en lo inmediato serían autocritica y humildad.

“La renovación es la consecuencia natural de la autocrítica. Lo primero que va a dar la autocrítica es eso: renovación. Y tenemos todos que tener la humildad de permitir que eso pase. Una nueva generación que permite ya la emergencia plena de una nueva generación muy preparada. El principal activo del PLD, aparte de su obra de Gobierno, es la cantidad de jóvenes formados, respetados en sus áreas profesionales, comprometidos con las buenas causas. Experimentados que debe asumir el nuevo PLD”, dijo durante la conversación en “Víctor en vivo”.