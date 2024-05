Román Jáquez sobre señalamiento de estar de rodillas ante el gobierno: “No me le arrodillo a nadie”

“Nosotros como pleno, este pleno no se arrodilla ante nada ni ante nadie, nosotros estamos apegados a la Constitución y a las leyes”, fue la primera respuesta dada por el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, al señalamiento que supuestamente hizo uno de los principales partidos de oposición de que el pleno estaba de rodillas ante el gobierno.

La pregunta y respuesta del presidente del órgano electoral se produjo al participar en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.

“Particularmente yo me arrodillo tres veces, primero cuando voy a la tumba de mi hijo, me arrodillo cuando oro y me le arrodillé a la entonces novia para pedirle matrimonio, después de ahí no me le arrodillo a nadie y este pleno tampoco”, dijo enfático, para luego concluir con un “gracias”.

En su participación el presidente de la JCE informó que los resultados de las elecciones presidenciales y congresuales serán dados con el 20% de los votos computados o a las 8:30 de la noche.

Asimismo, indicó que el costo de las elecciones ronda en los 5,000 millones de pesos.