Abel revisa su pasado: Desde un tiroteo en Navarrete hasta un esguince grado 3 por el que usó muletas

Abel Martínez aún recuerda la lucha partidaria en la que ganó la nominación a presidente de la Cámara de Diputados. Era el año 2010 y en ese momento el Partido Reformista Social Cristiano, con Víctor "Ito" Bisonó como aspirante, intentaba que se le cediera la presidencia de la cámara baja.

“Seis años presidente de la Cámara de Diputados, en ese momento el presidente más joven de cualquier parlamento democrático del mundo. Una gran enseñanza y entiendo que aportes en la vida democrática del país”, recuerda con un poco de nostalgia Martínez Durán, quien fue legislador desde el año 2002 hasta 2016. De esos, fue presidente de los diputados entre 2010 y 2016.

Abel Martínez revisó su archivo personal de publicaciones en Listín Diario, donde valoró momentos de su vida personal y su carrera política.

Martínez por igual recordó su lucha contra el aumento de los libros de textos en el país. “Una lucha grande que tuvimos para no solo los libros, que aumentaban todos los años, y que cada año cambiaban…”, relata.

El candidato presidencial del PLD también habló de cuando sufrió un esguince grado 3 que le obligó a andar en silla de ruedas y luego con bastones a su trabajo. “Un día lloviendo, en el estribo del vehículo tuve un esguince grado 3 entonces realmente no tuve licencia en sí sino que tuve que ir en silla de ruedas”, comentó al revisar su archivo periodístico en el Listín.

“Ahí me di cuenta que había que trabajar en la accesibilidad, en hacer amigable a las personas con discapacidad. Esa fue una gran enseñanza y ejemplo que yo tuve que andar con muletas y un yeso puesto y me puse en los pantalones, en los zapatos, de todas esa gente que tienen dificultad motora y que nosotros no le adecuamos el ambiente o trabajamos en favor de ellos. Ese es un uno de nuestros temas importantes, lo que tiene que ver con la inclusión”, dijo.

Otros de los episodios de su vida fue cuando su vehiculo fue tiroteado en Navarrete. Ahí el expresidente de la cámara indicó que se trataba de una huelga y que no tenía conocimiento de los disturbios. Una de las balas alcanzó el vehículo un poco más arriba de los neumáticos.

