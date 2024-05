Al menos nueve expresidentes serán observadores de las elecciones del domingo

El presidente Luis Abinader indicó que alrededor de 150 personas de diferentes países han sido invitadas por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), para participar en condición de observadores de las elecciones del próximo domingo 19 de mayo.

Aunque no especificó los nombres, el mandatario indicó que en el grupo hay alrededor de nueve expresidentes que ya han confirmado su presencia y están llegando al país a partir del miércoles.

Abinader fue cuestionado, durante LA Semanal, en más de una ocasión por su parecer de las elecciones presidenciales y congresuales que se celebrarán el domingo, en las que expresó que no tiene temor en que surjan inconvenientes y de acuerdo a los informes los resultados se estarán dando a la población a pocas horas del cierre de los colegios electorales.

“Sobran la garantías y aquí va a ir la gente a votar con alegría, con pasión obviamente, con el interés de cada partido político; y lo que queremos es que vayan todos los dominicanos, no importa el partido político que sea, que vayan todos a votar y como siempre ha sido y que las elecciones siempre ha sido muy pacífico”, expresó.

Dijo que con la celebración de los comicios espera que el mundo pueda observar unas elecciones transparentes donde se confirme la vocación democrática de República Dominicana.

Pedido a la JCE

Al ser cuestionado acerca del pedido de los partidos unificados en “Rescate RD” de remover a los secretarios y presidentes de 1,510 colegios electorales ante un “pésimo desempeño en las elecciones de febrero”, expresó que es la Junta Central Electoral quien debe dar respuesta de esa solicitud.

Motoristas

Asimismo, al ser cuestionado por sus declaraciones en LA Semanal acerca de los motoristas, y sacadas de contexto por algunos partidos de oposición, expresó que en los días que restan para los comicios es que se verán más 'fakenews' de este tipo.

“Yo he participado otras veces en política y he perdido, uno puede perder unas elecciones pero no perder la dignidad y la vergüenza, eso se lo recomiendo”, expresó sobre el tema.

Pacto nacional

El mandatario volvió a expresar que pasadas las elecciones, “el próximo lunes” volverá a convocar a todos los partidos para ponerse de acuerdo en un gran “pacto nacional a favor de que el país siga avanzando”.

Expresó que antes de las elecciones de febrero presentó al menos 10 propuestas de acuerdos nacionales en áreas económicas, seguridad, trasformación digital, entre otros, pero solo pudieron ponerse de acuerdo en dos o tres aspectos, por lo que espera que todos puedan lograr unificar criterios.

“Yo pienso que podemos ponernos de acuerdo en relanzar el país en las diferentes áreas porque el desarrollo dominicano no solamente, podemos lograr el área económica que es fundamental, pero tiene que ser también coordinada con una mejor educación, con una mejor salud, con una mejor seguridad ciudadana, con la tecnología que nos ayude también a avanzar, en todos esos aspectos yo quisiera llegar a un gran acuerdo con la oposición y la sociedad dominicana”, dijo.