Carlos Peña garantiza deportación masiva de ilegales

El tema haitiano es una prioridad para el ingeniero Carlos Peña en su programa de Gobierno, en caso de alcanzar la Presidencia de la República Dominicana, y la deportación masiva de ilegales sería uno de los primeros decretos que se propone firmar desde el Palacio Nacional.

El candidato de Generación de Servidores (GENs), entiende que “La Patria está en Peligro” y que se debe gobernar para los dominicanos y dominicanas, por lo que si en 30 días los indocumentados no abandonan el país, de forma voluntaria, serán deportados.

Al participar en el programa “La propuesta de los candidatos”, organizado por el Grupo de Comunicaciones Corripio, el ingeniero eléctrico y pastor evangélico mantuvo una posición radical en torno a su la política migratoria y económica. Contempla eliminar unos 11 ministerios y direcciones generales, así como las Administradoras de Riesgo de Salud (ARS) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

“Nosotros tenemos una posición muy radical en este tema: Primero, instalado en el Gobierno daremos 30 días a los ilegales para que salgan del país de forma voluntaria. Al termino de esos 30 días desarrollaremos las exportaciones más grandes que se han hecho en toda la historia de América desde la llegada de nuestros ancestros a estos suelos”, expresó Peña.

Las manifestaciones que realizan haitianos, como el gagá y el vudú, serán prohibidas por el candidato de Gens, al calificarlas de diabólicas y violatorias a la Constitución dominicana.

También dijo que el Islam está prohibido en República Dominicana porque en su texto sagrado aprueba la poligamia y que en Haití hay 36 mezquitas, de las que no se sabe si estarían vinculadas al terrorismo.

Se propone defender los valores de occidente que son cristianos. “Nos oponemos a todo proceso de islamización y le digo al pueblo dominicano que ahí en Haití ya hay 36 mezquitas financiadas con los petrodólares de Catar y no sabemos que células de Isis o de cualquier movimiento terrorista islámico puede estarse incubando ahí al lado. Si nosotros como Gobierno nos damos cuenta que Haití está incubando células terroristas, nosotros vamos a tomar medidas desde el Gobierno dominicano para impedir que esa gente llegue a República Dominicana”, agregó.

Una APP para frontera

Dijo que está comprometido con la construcción de un verdadero muro, “no la malla de gallinero con la que han estafado al pueblo dominicano”.

Ese muro, según afirmó, sería multifuncional, por encima del cual puedan trasladarse las fuerzas armadas para supervisar 189 kilómetros lineales de frontera.

También se propone contratar servicios satelitales para en tiempo real verificar lo que pasa en toda la frontera marítima, aérea y terrestre, lo que incluye que cada dominicano tendrá un aplicación en su celular para ver en tiempo real lo que está ocurriendo en la línea divisora de la isla Hispaniola.

Cuestionó las visas otorgadas por el actual Gobierno a los haitianos, y plantea eliminar todos los consulados en el vecino país, y una vez se resuelva la situación que enfrentan los haitianos, abrir un consulado en Puerto Príncipe.

Mercado binacional

Una de sus propuestas es que los mercados binacionales estén entrampados con el muro fronterizo. “Yo no sé si usted ha ido al mercado binacional, entre comillas, de Jimaní, de Elías Piña, es una farsa, no existe tal mercado binacional. Son los haitianos quienes venden de este lado y compran de este lado. Ahí no hay dominicanos comercializando en ese sitio. Quizás los productos vienen de República Dominicana, pero quienes están pernotando en ese momento de negociación son los haitianos”, explicó.

Jueces por voto popular

En la reforma de la estructura del Estado que tiene Peña está eliminar el Consejo Nacional de la Magistratura, para que los que conforman el Poder Judicial sean de carrera y escogidos por el voto de la población, sin vinculación política.

En torno a la Seguridad Social y la eliminación de las AFP y ARS, está usar esos fondos para que los cotizantes puedan comprar sus propias viviendas, y en lugar recurrir a la banca comercial a buscar préstamos, tener disponibles sus aportaciones, poniendo como garantía de las hipotecas sus documentos. Los trabajadores recibirían dos mil millones de dólares.

Habló de un proyecto de construcción de dos millones de facilidades habitacionales sin lacerar el medioambiente, para lo que traería cuatro grandes centrales de fábricas modulares, con paneles de aluminio separado, con aislantes y resistentes a huracanes

Esos recursos también los usaría para la construcción de cinco mil unidades de atención primaria.

Metro y autobuses acuáticos

En los proyectos de infraestructura, para solucionar los problemas del tránsito en República Dominicana, Peña tiene como prioridad la construcción de la carretera que comunica a San Juan con Santiago, para conectar las 14 provincias del Cibao con el Sur.

Igual una línea del metro que conecte las avenidas Charles de Gaulle con la República de Colombia, la que tendrá otra línea del metro soterrada que conecte a la autopista Duarte con la intersección de Los Próceres y avenida de Colombia.

Se comprometió a dar solución al caos del tránsito en la intersección de la Isabel Aguiar con 27 de Febrero. Una novedad es un “circuito de acuabuses” para utilizar las masas de agua, como el mar Caribe y los ríos Ozama e Isabela, para transportar a la gente de Santo Domingo.

Dignificar el empleo

Peña propone cambiar impuestos por empleo a los empresarios, de manera que busca generar unos 500,000 nuevos puestos de trabajo en un año.

“Dignificar” el empleo es su palabra, y con ella motivar a los dominicanos para que no quieran irse a tierras extranjeras, al deplorar que los jóvenes se van del país en viajes ilegales, como las yolas, y ahora con la llamada “Vuelta por México”.

Carlos Peña, candidato presidencial de Generación de Servidores.JOSE ALBERTO MALDONADO/LD

Dijo que hay que volver al campo con tecnología, ciencia, conocimiento lógico y razonable para que la producción local tenga un mercado seguro. Entiende que en la medida que aumenta la producción agropecuaria local, se logra que los beneficios directos lleguen a los productores.

Sector eléctrico

El ingeniero eléctrico Carlos Peña promete enfrentar el problema energético local y reducir 500 millones de dólares del déficit y potenciar la energía para exportación.

Mencionó también la eliminación del cargo por capacidad en el sector eléctrico, destacando que actualmente el Gobierno paga un monto fijo a una serie de generadores que se encuentran apagados y lo reciben cada año, “sin embargo, hay generadores que ya están pagos y continúan generando pagos por capacidad”.

Busca también instalar 15,000 megavatios de energía solar a través de paneles solares flotantes que estarían en todos los embalses de las presas y en el 10 % de la superficie del lago Enriquillo.