Claudia Rita Abreu, busca llegar al Congreso para mejorar el sistema de pagos de impuestos

Claudia Rita Abreu Herrera, candidata a diputada por la circunscripción 1 del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), busca llegar al Congreso con propuestas para mejorar el sistema de pagos de impuestos y que los envejecientes tengan mejores oportunidades.

Para ella la política es el sentido social, el sentido de las luchas, el amor a la democracia, luchar para que haya mejores sistemas democráticos.

Abreu Herrera manifestó a LISTÍN DIARIO que el emprendimiento en República Dominicana es tan difícil por el sistema de pago de impuestos, debido a que todas las empresas se tratan como si fueran iguales, por lo que existen muchas medidas iguales que son injustas.

Para ello, propone que las recaudaciones sean reportadas trimestralmente y no mensuales y de esa manera posponer el reporte de impuestos a quienes no tengan pagos efectuados por sus clientes, sobre todo, si el cliente es el propio Estado.

Además, una Reforma Fiscal, pues para ella hay cosas que son iguales que también son injustas, por ejemplo para comprar un vehículo al que le cobran la placa por el año del vehículo, es una medida igualitaria pero injusta.

Personas envejecientes

El sistema de pago de impuestos debe ser reformado para que las personas envejecientes tengan mejores coberturas médicas y realicen pagos menores a los de las demás; como la compra de medicamentos, el uso del sistema público de transporte y el ocio; el acceso al teatro, al cine y a espacios culturales.

Conocimiento del Estado

La candidata explicó que en el Congreso Nacional debe haber un equilibrio, que existan personas con cierto grado de sensatez y con conocimiento del Estado.

El currículum escolar

Destacó que la ley sobre la terminación de las edificaciones escolar debe adaptarse a su circunscripción, pues entiende que a pesar de que el currículum escolar es muy extenso, no hay que abordar todo el contenido.

Herrera dijo que el currículum abarca muchísimas estrategias de enseñanza, pero afecta en que tal vez el docente desconoce cómo implementar esas estrategias, lo que demuestra que en su formación dentro de la carrera educativa tuvo deficiencias.

¿Debería existir un Congreso Unicameral?

La idea de que exista un Congreso unicameral, para ella, debe ser estudiada, entiende que puede ser factible, pero que por el momento hay una serie de medidas que deben ser evaluadas.

Resaltó una serie de indicadores como la migración ilegal, la inseguridad, el transporte

Su posición sobre las exoneraciones que se le hacen a los legisladores

“Ese tipo de privilegios ni los critico ni los apoyo, porque existen circunstancias como que los diputados no son de la ciudad y tienen la necesidad de trasladarse” agregó la candidata a diputada.

Lo que le llama la atención es que algunos que tengan más de un vehículo, ya que, según dijo, un vehículo se mantiene en buenas condiciones y dura mucho tiempo.

Resaltó que en algún momento esto tuvo una razón para ser utilizado.

Reducción de las campañas electorales

Claudi Rita manifestó que por buscar soluciones más democráticas, por otro lado, se consigue que la política sea muy cara, entendiendo que debería haber una especie de consenso y control para garantizar que las personas que estén participando en la política tengan visibilidad.

“Los privilegios siempre van a existir, pero si por ejemplo con el uso del espectro se dijera que las televisiones dieran espacios de x segundo por igual a los candidatos ayudaría a equilibrar la situación” dijo, argumentando también que “debería haber espacios en el ayuntamiento acorde, que haya tarifas especiales para quienes no tienen esos recursos”.

Para ella no se trata de dinero, sobre todo en el caso de las mujeres que a veces no es que no quieran participar en la política, es que no tienen los recursos para hacerlo y no quieren verse en la necesidad de tener que hipotecar su casa.

El financiamiento de su campaña

La candidata expresó que la manera en que está financiando su campaña es con la colaboración de amigos mensualmente, personas que de manera voluntaria también lo hacen, haciendo uso de las redes sociales también y llegando a los espacios que otorgan los medios de comunicación.