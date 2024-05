Abel Martínez iniciará caravanas para cierre de campaña este miércoles

El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, realizará una serie de caravanas por varias regiones del país como parte del cierre de su campaña presidencial, de cara a las elecciones del próximo 19 de mayo.

Así lo informó a Listín Diario el coordinador de la campaña del candidato del partido morado, Andrés Navarro.

La primera caravana se realizará este miércoles y recorrerá las provincias de Bahoruco, Independencia, concluyendo en Barahona, donde se hará una concentración con el candidato a la senaduría de Barahona José del Castillo Savillón, además de contar con la candidata vicepresidencial, Zoraima Cuello y otros candidatos a diputados de esas provincias.

La agenda continuará el viernes en el Este del país, donde ese partido predente recorrer Hato Mayor, El Seibo, La Romana y concluir en San Pedro de Macorís.

De igual forma, el PLD realizará una caravana de cierre de campaña en el Cibao, iniciando con la provincia Santiago, que contará con recorridos por Moca, Salcedo, Tenares y cerrará en San Francisco de Macorís.

El gran cierre de estas caravanas se realizará el miércoles 15, en el Gran Santo Domingo, donde las banderas moradas se hondearán en las diferentes circunscripciones de la provincia y el Distrito Nacional.

Navarro indicó, además, que el expresidente Danilo Medina participará de estas caravanas que realizará el Partido de la Liberación Dominicana.

Sumando a esto Abel Martínez emitirá un mensaje invitando a la población dominicana a acudir a las urnas.

“Él ha ido estructurando su mensaje de conforme a la base de la campaña, en principio era un mensaje más de exposición de sus características basado en las políticas públicas, ¿qué él está priorizando ahora?, ya el mensaje va a estar muy centrado en animar a la gente a que vaya a votar, porque sin duda la puesta de este gobierno ha sido, ya lo exhibió en febrero, tratar de que la gente no vaya a votar y ahora no podemos esperar otra cosa que intenten por todos los medios de que la gente no vaya”, explicó Navarro.