Abel pone la mira en la delincuencia para sus primeros 100 días

El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, tiene claro el plan de acción que llevaría a cabo en los primeros 100 días de gobierno, de resultar favorecido con el voto popular en las próximas elecciones del 19 de mayo.

La seguridad ciudadana es el pilar con el que Martínez se guiará, para así iniciar sus ejecutorias atacando la delincuencia, con la implementación de lo que denominó “anillos de seguridad”, considerando como prioritario los sectores con mayor incidencia criminológica, para de este modo “recuperar la República Dominicana”.

“Tenemos un plan de gobierno efectivo humanizado (…) nosotros tenemos que iniciar recuperando a la República Dominicana y recuperando la confianza, combatiendo la delincuencia de frente por eso y pues empezaremos a implementar en materia de seguridad lo que hemos denominado anillos de seguridad”, indicó al participar en el encuentro “De cara al elector”, encabezado por el director de LISTÍN DIARIO, Miguel Franjul y el subdirector, Fabio Cabral.

El ex alcalde de Santiago estuvo acompañado de su jefe de campaña, Andrés Navarro; Roberto Rodríguez Marchena, coordinador de comunicaciones; Johnny Pujols, coordinador de gabinete; Edwin Espinal, coordinador del sector externo; Gabriella Rodríguez, coordinadora de marketing digital, y Julio Pimentel, coordinador de operaciones.

De acuerdo a Martínez, los denominados “anillos”, serian en tres fases, una primera que esté integrada por “patrullas de proximidad” que conozcan el lugar en el que se desarrollen los actos delictivos, así como a las personas que habitan en esa zona.

El segundo anillo estará compuesto por patrullas motorizadas que soporten a las de proximidad y un destacamento policial como tercer anillo, equipado y preparado para respuestas inmediatas, en casos de crímenes o delitos.

Asimismo, en sus primeros 100 días de gestión el candidato de oposición propone reforzar las cámaras de video vigilancia, integradas con reconocimiento facial, que estén conectadas al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

“Conjuntamente con esto, la instalación inmediata de cámaras de vigilancia, muchas de estas con reconocimiento facial interconectadas con el 9-1-1 y así no solo hacer una labor de la detección del delito, si no de la persuasión, porque vamos a trabajar mucho lo que tiene que ver con la prevención del crimen o el delito”, manifestó el también ex legislador.

Aunado a las acciones de prevención y sanción del delito, Martínez propone la iluminación de las calles dominicanas en las zonas que a su juicio presenten mayores tasas de violencia y delincuencia, integrando unas 100,000 lámparas LED, tras indicar que los antisociales son “enemigos de la luz”.

Sostuvo que esto estará basado en el plan que implementó durante su gestión municipal de ocho años en la alcaldía de Santiago de los Caballeros, donde aseguró que a su llegada en 2016 esa provincia al norte del país se encontraba insegura en los espacios públicos, situación que mejoró.

“Los primeros 100 días vamos a iluminar a la República Dominicana empezando por las zonas de mayores vulnerabilidades con 100,000 lámparas tipo LED, los ladrones son enemigos de la luz y podríamos decir iluminar es sencillo, pero fíjese nosotros lo hicimos en Santiago en nuestros parques y espacios públicos y antes de nosotros ser alcalde, en Santiago atracaban en el monumento, en el Parque Colón, eran un antro de delincuentes, ahí se refugiaban ladrones e iluminamos y empezamos a recuperar los espacios públicos y a iluminarlos y le metíamos cámara manejadas desde un centro de control y mando desde la Alcaldía qué, es lo que estamos proponiendo ya a nivel macro ”, dijo.

En aspecto de iluminación insistió en que sería un plan integral, en el que también se anexarían las cámaras de seguridad de negocios comerciales y residencias familiares al 9-1-1, para que estos sistemas cuenten además con una supervisión desde los destacamentos y así lograr abarcar “todo el territorio nacional”.

“Entonces estaremos haciendo una labor de persuasión, en principio detección del crimen o el delito, pero cuando ya los criminales sepan que están vigilados las 24 horas del día en cada barrio, en cada calle, en cada centro comercial, entonces se van a abstener de cometer estos crímenes y fechorías”, aseveró.

Aunque indicó que no se puede erradicar la violencia en solo 100 días, ni desarrollar todas sus estrategias el plan incluye la formación desde las escuelas, entrelazando a los padres y amigos con el seguimiento al estudiante, así como combinar esto con la formación pedagógica de los docentes.

“Hay muchos planes que iniciaremos inmediatamente los primeros 100 días, pero esto es un plan integral, la delincuencia no la podemos erradicar en los 100 días, hay un plan que va desde la formación en las escuelas, planes en lo que tiene que ver con entrelazar padres y amigos de la escuela con el seguimiento al estudiante con la formación docente con la pedagogía aplicada, todo eso va en conjunto”, sostuvo

Sistema carcelario

Martínez sostuvo que contempla abrir “de inmediato”, la cárcel de Las Parras, esto tras el hacinamiento que presenta gran parte de los recintos carcelarios dominicanos.

De igual forma expresó que las cárceles se han convertido en “centros de especialización del delito”, debido a que algunos son encarcelados quizás de manera injusta o por un delito menor, aprendiendo dentro nuevas técnicas criminales.

“Nuestras cárceles son cementerios de hombres vivos y es cierto. Nosotros hemos dicho que también nuestras cárceles se convierten ahora en centro de especialización del crimen o el delito, muchos que cometen un crimen, a veces por primera vez, van a la cárcel, entonces ahí aprenden ese oficio de la criminalidad con nuevas técnicas con adiestramiento y salen a las calles a cometer crímenes peores, que lo que cometiste para entrar”, dijo.

Es en este sentido, que considera necesario un giro de 180 grados al sistema penitenciario, para que los privados de libertad estén en una especie de escuela de regeneración, donde aprendan oficios y los pongan en práctica, llegando integrarse al sistema productivo y económico del país, durante su tiempo de reformación.