Leonel, Abel y Abinader perfilaron el gobierno que saldrá de las urnas el 19 de mayo

E l miércoles 24 de abril marcó la fecha en que por primera vez, los principales candidatos presidenciales se enfrentaron en un debate “cara a cara”, donde presentaron sus propuestas intercambiaron ideas sobre las ejecuciones de las políticas del Gobierno actual y de gestiones anteriores.

Desde el primer momento, Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo y Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), hicieron uso de la réplica desde el inicio y se mantuvieron en ese ritmo a lo largo del abordaje de los nueve ejes temáticos.

Esa primera réplica llegó justo después de los dos minutos de presentación inicial que tenían los candidatos para dar a conocer el punto inicial de sus propuestas, cuando Fernández refutó el dato otorgado por el presidente Abinader en orden abordó el crecimiento de la economía y la reducción de los niveles de pobreza.

“Hay que recordar que durante esta gestión de Gobierno la economía no ha crecido un 6.2% como lo ha dicho el candidato Abinader. Hay que recordar solo en el 2020 la economía decreció un -6.7%. En el año 2021, el 12.1% fue un rebote estadístico y el propio Banco Central reconoció que el crecimiento de ese año fue de 4.7%, 4.9% en el 2022, 2.3 en el 2023 y en el 2024 es 3.3%, muy por debajo de lo que ha sido promedio de la República Dominicana”, argumentó quien fuera presidente de la República en tres períodos.

Abinader manifestó que “esas son las estadísticas y que si tienen un problema con las mismas deben de ir a dónde las hacen”.

Situación de Haití

Uno de los principales puntos tocados en el debate fue con relación a las medidas a tomar ante la crisis sociopolítica que afecta Haití y sus efectos en la República Dominicana y las comunidades fronterizas. Allí, el presidente Abinader repasó todas las políticas que ha tomado con respecto a esa problemática y los resultados de las mismas.

“Hemos actuado con firmeza ante cualquier organismo y Gobierno internacional que ha querido que nosotros incumplamos nuestra ley de migración. Hoy nuestras Fuerzas Armadas están preparadas, bien equipadas, hemos comprado equipos aquí tenemos también la verja perimetral que hemos hecho y pregunten en la frontera cómo se han disminuido los robos de ganado y robos de vehículos”, manifestó Abinader.

La primera réplica sobre el tema vino de parte del candidato del PLD, quien manifestó que para mejorar “íntegramente” la situación de la frontera se tiene que eliminar “las mafias” existente entre los agentes de migración y en la forma en que se entregan las visas en el vecino país.

“Sí eso no se hace, ese problema va a seguir y ese problema es cada día más preocupante para los dominicanos que vemos cómo incluso en un gobierno de estabilidad fallida como lo es Haití, hasta un río nos roban a los dominicanos. Tenemos que reforzar nuestras relaciones diplomáticas para defender más los intereses y nuestra soberanía”, argumentó Abel, quien durante su respuesta al tema indicó que la construcción del muro “inició en el Gobierno del PLD”.

Abinader rebatió indicando que sobre ese tema los opositores “no hicieron nada en sus 16 años de gobierno” y que ellos “en tres hemos tenido que implementar todas medidas” porque no encontraron nada.

Leonel tomó su réplica para indicar que los gobiernos pasados no hicieron el muro porque Haití “no había llegado a los niveles de inestabilidad y Estado fallido que es ahora mismo”.

Durante el tema de educación, los candidatos igual se interpusieron sus ideas. Allí, el presidente expuso su punto indicando la mejora que tuvo el país en las pruebas PISA, atribuyéndole la mejora a que durante la pandemia, las clases no se detuvieron debido al sistema que implementaron con las clases por televisión y la no pérdida del año escolar.

Sobre ello, tanto Fernández como Martínez fueron enfáticos en señalar que la posición ocupada por el país en el ranking PISA no es una para celebrar, además de recalcar que la implementación de esa “educación a distancia” no fue funcional.

“Durante la pandemia, las discotecas abrieron primero que las escuelas. No podemos hablar de un avance en la educación, de hecho el Foro Económico Mundial señala que una de las causas de que las empresas internacionales no inviertan es la baja calidad educativa”, argumentó Martínez.

El expresidente Fernández añadió que el hecho de no haber alcanzado una “mejoría” tiene que ver con el hecho de que no había una planificación y que el problema de la educación no era “de inversión” si no de ejecución.

En torno a la seguridad ciudadana, Martínez le cuestionó a Abinader con relación a la implementación del denominado “Plan Guiliani”, a lo que el mandatario mencionó que mediante sus políticas se ha logrado “disminuir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes”, frente a lo que Fernández manifestó que las cifras son una “manipulación estadística”.

Otros temas

Las políticas sociales, el manejo de la transparencia y la corrupción administrativa, la solución a la crisis del transporte, la violencia de género y los feminicidios, entre otros fueron los demás temas debatidos por los candidatos presidenciales.

Video Abinader, Lonel y Abel discuten sus propuestas de gobierno



Un debate inédito

Este debate presidencial, organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE), marcó la primera vez que todos los candidatos con posibilidades reales de ganar las elecciones compartieron el mismo escenario para contraponer sus propuestas e ideas.

Lo más cercano a este escenario se vivió en el 2016, cuando todos los candidatos de entonces, incluyendo el principal opositor Luis Abinader, estuvieron en el debate a excepción de uno, el presidente Danilo Medina, quien se encontraba en medio de la búsqueda de una reelección que terminaría consiguiendo con facilidad.