La comunicadora que busca la Vicepresidencia y llama vergüenza al transfuguismo

“Yo siempre he sido política”, así se definió Nikauly de la Mota, la comunicadora, gestora social y exreina de belleza que incursiona en la política partidaria como candidata vicepresidencial del partido Generación de Servidores (Gens).

Lo hace en un partido emergente que tiene como candidato presidencial al pastor Carlos Peña, por considerar un honor estar en una organización que tiene a Dios primero, luego a la familia y las políticas públicas centradas en generar cambios y transformar la sociedad.

En el Desayuno del LISTÍN DIARIO “De cara al elector”, presidido por el subdirector Fabio Cabral, expuso que le avergüenza el transfuguismo, porque entiende que ha debilitado el liderazgo político del país.

Su trayectoria los medios de comunicación se inició a los nueve años de edad, en el programa infantil “Los niños pueden” y luego siguió en el Show del Mediodía y en otros espacios. Mientras que la labor social la realiza a través de su fundación creada hace 28 años, “Nikauly a todo corazón”.

“Vengo de hogares que siempre les importó la política…revolucionaria, de aquellas que tenían acciones, donde oía que tu tío está preso porque estaba protestando. De ahí mi deseo de inclinarme por ayudar a la gente. Luego desarrollo desde el 97 (la fundación Nikauly a todo corazón), junto a un grupo de jóvenes que les importaba transformar el país… ir a los hospitales, los bateyes, los lugares más vulnerables de la República Dominicana, ir hablar, escuchar y ayudar a gente que necesitaban”, expuso Nikauly, nacida en La Vega, de padre comerciante y madre educadora.

Fundamenta su candidatura vicepresidencial en servir a la gente y no servirse, basada en las ideas del patricio Juan Pablo Duarte.

Graduada de Comunicación Social con especialidad en publicidad de medios y gestión social, dijo que no aceptó estar en la boleta electoral de un partido mayoritario, pese a que fue ministra consejera en el último Gobierno el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y de recibir propuestas de ir como diputada o senadora de organizaciones de oposición.

La candidata vicepresidencial, Nikauly de la Mota, participó en el desayuno del Listín Diario "De cara al elector".

Transfuguismo es una vergüenza

Sobre el transfuguismo, considera que se debe a unos puntos tristes y lamentables, inclusive, de personas que admiraba mucho. “Se me han caído, porque me han mostrado que sus circunstancias, su sed de poder, su estómago, su comida del día a día, pesa más que las convicciones que, inclusive, a nosotros nos vendieron que le importaba el Estado. Es una vergüenza el hecho que de la noche a la mañana, en tan solo días tú cambies tu convicción y la negocie por tus circunstancias”, añadió.

Entiende que se puede mejorar y transformarse, pero no cambiarse de la noche a la mañana por una posición, por una pensión o por unos chelitos. “Es vergonzoso negociarlos valores y los principios. Cuando el país no le respete, no haya liderazgo político fuerte, cuando se le burlen en la cara que no se pregunte ¿por qué fue?”, indicó De la Mota.

Reina de belleza por su preparación y vocación

Desde los 15 años empezó a ganar certámenes de belleza, como Miss Time Ayers, luego Miss República Dominicana y como reina nacional del Turismo, entre otros. Cuando, según dijo, las reinas eran escogidas por su formación y vocación.

Recordó que como Reina Nacional de Turismo acompañaba al secretario de Turismo y había una iniciativa gubernamental de trabajar en ese sector porque en ese momento, mucha gente en Europa y América no conocía a República Dominicana.

“Yo fui parte de las estrategias y del equipo de dar a conocer a República Dominicana primero como Reina Nacional de Turismo y como primera dama del turismo mundial”. NIKAULY DE LA MOTA CANDIDATA VICEPRESIDENCIAL GENS

En el transcurrir de su carrera, la preparación académica y el apoyo a las mujeres han ido de la mano, y en su rol de diplomática, en el año 2015, formalizó la organización Mujeres Líderes Dominicanas para trabajar el liderazgo y la inserción de las mujeres en todos los estamentos de la sociedad y del Estado, la cual preside en la actualidad y dirigen mujeres de la sociedad civil en 18 provincias del país.

Cierre de consulados en Haití

Ante la crisis existente en Haití y la creciente migración haitiana que hay en territorio dominicano, la ex diplomática cuestiona la política migratoria que ejecutan las autoridades dominicanas.

Propone que los consulados dominicanos sean cerrados, levantar un muro fronterizo, no una verja perimetral, y que se detenga la mafia que hay para permitir la entrada clandestina de los extranjeros.

“Primero cerrar todos los consulados que hay en Haití. El gran desafío es armonizar las relaciones con el país vecino y buscarle solución posible como dominicanos que compartimos la isla, no que tenemos que buscarle solución al país vecino”, dijo la también escritora.

Entiende que hay un “grupo de mafiosos” traidores de la Patria que regalan y venden visas. Cuestionó que parte del presupuesto de los hospitales del país se gaste en los extranjeros indocumentados.

En cuanto a los dominicanos en el exterior, estima que con esa población nunca se ha cumplido, y que parece importar más las remesas que envían, que el trato que reciben al llegar al país y las políticas públicas para favorecerlos.

En ese tenor, se refirió a la migración dominicana y dijo que los jóvenes están frustrados en el país, y gran parte se debe a la inseguridad y falta de oportunidades, para que los que quieran regresar reciban buen trato, sobre todo en los aeropuertos.

De la Mota llamó a la población a ejercer el voto en las elecciones del próximo 19 de mayo para fortalecer la democracia, por el partido que entiendan, pero ejercer ese derecho constitucional, que no haya tanta abstención como en los comicios municipales de febrero pasado, que pasó el 60%.